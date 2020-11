La plataforma Aparcamientos Reina Sofía estudiará impugnar la adjudicación del parking del hospital a Eysa

En este sentido, el colectivo ciudadano ha advertido en una nota que, "con esta adjudicación a una empresa privada, los usuarios de la sanidad pública cordobesa tendrán que pagar a partir de ahora el ansia especulativa y de privatización sin precedentes del consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre".

Así, Aparcamientos Reina Sofía ha criticado que la Consejería de Salud y Familias "ha sacado adelante una licitación plagada de anomalías y contradicciones, que ya habían sido objeto de denuncia por la plataforma, en plena pandemia".

Entre el "cúmulo de irregularidades que existían en el pliego de licitación", según ha señalado el colectivo, se encuentra que "el presupuesto del contrato no estaba definido de dónde sale, o que los datos reflejados en el pliego de condiciones no coinciden con los señalados en el cuadro resumen de la cláusula nueve del Pliego Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)". Además, "la suma del canon no formaba parte del presupuesto del contrato".

Por todo ello, la plataforma ha avisado que seguirá "defendiendo, hasta la última instancia, si es necesario, la gratuidad de un servicio más de la sanidad pública andaluza, como es el aparcamiento" del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.