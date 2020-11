Hard Rock Café Málaga colabora con la AECC en la concienciación contra el cáncer de pulmón

En Andalucía se diagnosticaron más de 4.500 casos de cáncer de pulmón durante 2019, y las previsiones para Málaga este 2020 alcanzan casi el millar de enfermos, según los datos aportados.

A partir del 18 de noviembre, junto con los chefs Eva Quero y Juan Antonio Diaz Toro, se incluyen en la carta dos platos exclusivos para recaudar fondos. Los dos han creado una hamburguesa a base de portobello con queso parmesano y una ensalada con base de quinoa, espinaca y aguacate. Estas creaciones solidarias solo estarán disponibles hasta el 18 de diciembre, con un precio especial cuyo valor al cien por cien irá en beneficio de la asociación.

Además, para aquellos fans de la marca, por cada plato de Classic Nachos -uno de los platos estrella de la carta de Hard Rock Café- que se consuma, se donará un euro a la asociación.

Además, el próximo 12 de diciembre se ha organizado un desayuno solidario junto a la cadena de gimnasios Synergym. Este evento permitirá a los asistentes realizar una clase de zumba en las instalaciones de Hard Rock Cafe y además, disfrutar de un desayuno por un precio cerrado. Al igual que con los platos especiales todo lo que se recaude en este evento se donará a la AECC.

El presidente provincial de AECC, Francisco Aguilar, ha señalado que el pasado año se diagnosticaron 953 casos de cáncer de pulmón en Málaga: "Todos sabemos que tener una buena alimentación, hacer ejercicio y no fumar reduce en un 50 por ciento la posibilidad de tener cáncer. Esta acción que presentamos tiene todos esos ingredientes en materia de prevención, por eso espero que éste sea el primer paso de un largo camino que podamos recorrer juntos".

David Carmona, director Ejecutivo y director General de Food and Moments Group, empresa franquiciadora de Hard Rock Cafe Málaga, ha destacado que están "totalmente comprometidos en la lucha contra el cáncer en todas sus formas, no podía ser menos en la lucha contra el cáncer de pulmón". "Hago un llamamiento a toda la sociedad malagueña y andaluza para que se sumen a esta iniciativa, en tiempos de COVID no podemos olvidarnos de esta otra gran pandemia que por desgracia nos acompaña durante tantos años", ha sostenido.

Además, el director general de Hard Rock Cafe Málaga, Carlos Boccardo, ha recalcado que "es imprescindible que todos creemos conciencia y participemos de forma directa o indirecta aportando nuestro granito de arena en la lucha contra el cáncer".