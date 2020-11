Coopera ofrece formación gratuita para mujeres desempleadas con la campaña 'Tú marcas tu futuro'

Las inscripciones se puede realizar enviando un mensaje a info@cooperaong.org, en el tflo. 941 237 655 y en el Centro Cultural Ibercaja t. 941 28 68 26.

CONTENIDOS

La formación es muy concreta y pretende dar respuestas y herramientas a las participantes en tres áreas fundamentales: dominar el estrés en la búsqueda de empleo, interpretar contratos, nóminas y convenios y conocer los medios on line para buscar empleo y poder desarrollar iniciativas profesionales. La formación en estos ámbitos contribuye al reforzamiento de las capacidades personales y profesionales, así como la propia autoestima y es el primer y fundamental paso para la reinserción en el mercado laboral en este momento de incertidumbre.

Esta formación podrá realizarse de forma presencial y on line, adaptándose a las circunstancias de las participantes y de la situación y normativa vigente en materia sanitaria cuando se desarrolle.

Desde Coopera se está haciendo un importante esfuerzo para adaptar todos los contenidos de este proyecto al formato on line y crear formaciones que pueden ofrecerse a través de plataformas como zoom o visionarse a través de vídeos en la web.

"Queremos que cualquier persona con un dispositivo móvil y acceso a Internet sea capaz de poder seguir esta formación y acceder a todos los contenidos de Tú marcas tu futuro", han afirmado en una nota de prensa.

Asimismo, se ha creado una aplicación móvil "Tú marcas tu futuro" disponible de forma gratuita para IOS y ANDROID donde pueden encontrarse todos estos contenidos y enlaces básicos para las personas interesadas en oportunidades de formación y de empleo en nuestra región.

EXPERIENCIA Y ÉXITO

Se trata de un proyecto de formación nacido en 2012 y en el que ya han participado más de 250 mujeres de La Rioja y Navarra. Todas ellas se han formado en temas de autoestima, gestión del tiempo, organización y búsqueda de empleo y han generado importantes lazos con otras mujeres en su misma situación.

'Tú marcas tu futuro' nace de la experiencia de Coopera en proyectos de desarrollo con mujeres en países como en Senegal, Ecuador o R. D. de Congo.

Se ha contado también con el apoyo de los ayuntamientos de diferentes localidades que han colaborado con la cesión de espacios y la difusión del proyecto y con el personal de sus servicios sociales, con los que se ha trabajado estrechamente para la creación de calendarios y perfiles de los grupos de beneficiarias en cada localidad. En esta edición de diciembre en Logroño, Fundación Ibercaja apoya económicamente el proyecto con una dotación de 1.500 € y la cesión de espacios para la formación.

ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN SANITARIA

La actual situación sanitaria y el confinamiento provocado por la pandemia que vivimos, nos ha a adaptar nuestros contenidos, enriqueciéndolos a través on line a través de youtube, plataforma zoom para encuentros y formaciones on line y grupos de Whatsapp para conseguir que ninguna alumna se quede sin formación por no poder acudir de forma presencial. Además, se cumple todos los protocolos anti-covid previstos para la seguridad de personal de formación y beneficiarias.