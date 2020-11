Las increíbles imágenes de Marte que revelan un triple cráter

A lo largo de sus 4.600 millones de años de historia de Marte, miles de asteroides han dejado su huella en forma de cráteres. Estas particulares cicatrices que permanecen intactas son de especial interés para los astrónomos, que buscan saber a través de estas colisiones un poco más sobre el pasado del planeta rojo y del Sistema Solar. Científicos de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), han puesto el foco en un triple cráter localizado en el hemisferio sur de Marte, en una región conocida como Noachis Terra, del que han tomado espectaculares fotografías.

Aunque los cráteres de doble o triple impacto son poco habituales de ver, no son desconocidos para los astrónomos, ya que no solo hay ejemplos en Marte, sino también en la Tierra. No obstante, no todos se forman de la misma manera.

La misión Mars Express de la ESA ha sido la que ha tomado la imagen de este cráter que consta de tres depresiones: la más grande mide 45 km de ancho y la más pequeña, 28 km, indica la ESA en un comunicado.

Imagen en perspectiva tomada por la ESA al triple cráter localizado en Marte. ESA/DLR/FU Berlin

Tras el hallazgo, los científicos han tratado de averiguar cómo se pudo formar un triple cráter de estas características. "Una posible explicación, y que se cree que es la más probable, es que el objeto que impactó se rompió en tres antes de golpear el suelo, formando un trío de cráteres al impactar", aseguran desde la ESA.

La segunda hipótesis alude a una simple coincidencia: "En diferentes momentos, tres objetos separados podrían haber golpeado la superficie de Marte en esta ubicación, creando una superposición ordenada de cráteres completamente por casualidad", sostiene la agencia espacial.

Imagen de la localización del triple cráter en la región de Marte conocida como Noachis Terra. ESA/DLR/FU Berlin

Según la ESA, las observaciones de numerosas misiones vienen a respaldar la primera de las teorías. Si el objeto se fragmentó, señalan, pudo deberse a que la atmósfera de la región de Noachis era mucho más densa y más difícil de penetrar de lo que es ahora. Esto lleva a pensar que Marte pudo ser en su etapa temprana un planeta mucho más cálido y húmedo que el mundo frío y árido que vemos hoy, sostienen los investigadores.