Curas vascos respaldan al exsacerdote de Lemona que justificó la violencia de ETA porque defendía lo que piensa un "amplio sector"

Sacerdotes vascos, a través de tres plataformas, han respaldado al expárroco de Lemona (Vicaya), Mikel Azpeitia, que en un documental de Iñaki Arteta justificó la violencia de ETAalegando que era lógico que "un pueblo oprimido al que quieren conquistar responda con violencia".

La Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria, Comunidades Cristianas Populares y Herria 2000 Eliza, han emitido un comunicado este martes en el que consideran que Azpeitia ha recibido un "castigo injusto" por parte del obispado, que le retiró de los oficios eclesiásticos tras sus controvertidas palabras. A juicio de estas asociaciones, el ya exsacerdote solo hizo unas declaraciones que defendían lo que piensa "un amplio sector" de la sociedad vasca.

En el documental, Azpeitia relativizaba las acciones de ETA y ponía en duda que su actividad pueda considerarse terrorista y lo calificaba como "una guerra entre bandos".

Para estos curas, el tratamiento a este párroco es injusto porque recoge el sentir de un "amplio sector de la sociedad vasca, también cristiano, con sus dudas y contradicciones". Ellos mismos defienden que el terrorismo de ETA fue tan sólo un "levantamiento" del País Vasco ante "la falta de reconocimiento de sus derechos fundamentales": "Ha tenido su vertiente violenta, con el consiguiente rosario de sufrimiento y muertes; pero también de dignidad", añaden en el escrito.

El propio Azpeitia pidió perdón tras sus palabras mediante una carta en la que aseguraba que se arrepentía de su actuación, que no expresaba adecuadamente su sentir ni de ninguna manera el de la Diócesis en esta materia. "Pido sinceramente perdón a las víctimas y a todas las personas a las que mis palabras han podido herir y producir daño o escándalo. A lo largo de mis años de ministerio he apoyado la postura y las diversas iniciativas de la Diócesis a favor de la paz y la reconciliación, y deseo seguir haciéndolo", añadía. Unas disculpas que no sirvieron para mantenerse en el cargo.

El líder del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, se ha referido a la misiva de estos sacerdotes y ha afirmado que con su defensa del expárroco de Lemona "defienden a ETA". "No nos engañemos, defienden a los terroristas, a los asesinos", a Bildu, "un partido anticlerical", y es una "desgracia que algunos sacerdotes vascos sigan en esa apuesta", ha afirmado.