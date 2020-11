Lorena Arce y Miriam Miriam Seghiri reciben el II Premio George Campbell

Este premio cuenta con el mecenazgo de José Antonio Sierra y una dotación económica de 1.200 euros. La entrega del mismo se realizó en las instalaciones del Aula María Zambrano, de la mano de su subdirectora, Magdalena Martín Martínez, han informado desde la UMA en un comunicado.

La comisión de evaluación del premio está compuesta por Juan Antonio García Galindo, director del Amzet; Magdalena Martín Martínez, subdirectora del Amzet; José Antonio Sierra, asesor de internacional del AMZET y mecenas del premio; así como la representación irlandesa con Alfonso Blanco, del University College Dublin; y Katerina García, del Trinity College Dublin.

El jurado acordó premiar esta obra por "ser un trabajo muy específico y práctico, con estructura científica muy cuidada y un contenido original que abre nuevas perspectivas y supone una gran utilidad para la población residente irlandesa en España, contribuyendo al desarrollo de una herramienta práctica para beneficio de los potenciales inversores en el sector inmobiliario".

De igual modo, se concedió un accésit a 'Relations - Ireland and Spain 1965 to present. An illustrated journey', de Martha Gutiérrez-Steinkamp, de Smithsonian Fellow (Estados Unidos) por "realizar una síntesis histórica de enorme interés para el conocimiento de las relaciones entre España e Irlanda".

Este galardón se enmarca dentro de los Premios España-Irlanda del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos de la Universidad de Málaga, los cuales buscan abrir nuevos campos de investigación en diversas áreas en torno a las relaciones entre España e Irlanda.