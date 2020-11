Carmen Lomana carga contra su expareja, Hugo Vailanti: "Es un Judas"

Se entiende que se sienta despechada y hasta tiene un toque almodovariano. Carmen Lomana nunca ha sido tener reparos a la hora de decir lo que piensa, incluso si eso significa hablar de su corazón. Y lo último que ha hecho ha sido poner de vuelta y media a su expareja, Hugo Vailanti Bermani.

En un principio, la socialité se las prometía muy felices con el empresario, asegurando que estaba comenzando una relación y de lo ilusionada que se veía. Esto lo hacía en las mismas entrevistas en las que era capaz de atacar a Fernando Simón y a Vox al mismo tiempo.

Cierto es, por tanto, que la colaboradora de televisión y exconcursante de Masterchef Celebrity aprovechaba cualquier excusa para hablar de su pareja en términos arrobados. "Nos seducimos y nos hacemos felices, aunque pasamos más tiempo separados que juntos pero nos llevamos muy bien", aseguró en un momento dado Lomana, que sin miedo a precipitarse explicó que Vailanti le había hecho "tocar el cielo con las manos".

El problema llegó cuando estas palabras llegaron a los oídos del susodicho, que rápidamente reculó y dijo que eran buenos amigos, pero que lo otro era más bien una película que se había montado la aristócrata. Como era de esperar, Lomana, que no se arruga, ha arremetido contra el argentino.

"Ha sido un Judas conmigo, después de haberme portado con él como una señora, salió 'negándome' igual que Judas negó a Jesucristo. No sé dónde ha salido lo de millonario, no tiene nada. Está canino, ¿pero qué se ha creído?", le ha contestado orgullosa a LOC en una entrevista que no tiene desperdicio para los amantes del cotilleo.

Por ejemplo, que tras sus declaraciones quiso pedirle perdón a la empresario, que no pasó por el aro: "Me han llegado mensajes a mi móvil diciendo que lo siente. Dice que en el fondo él no quería decir eso. Pero lo cierto es que lo dijo. Para mí, enemigo que huye, puente de plata".

Lomana, que definió al empresario como alguien muy culto y divertido, niega cualquier posibilidad de reconciliación, al tiempo que describe con tristeza la actual situación de Vailanti, recién divorciado de la nieta del cuñado de Franco, Zita Serrano Súñer, casi arruinado y sin poder ver a sus hijos, emigrado a República Dominicana y que solo podría volver a Madrid si encuentra una solución a sus problemas económicos, como describe la cabecera.

"Su mujer le ha puesto una demanda muy fuerte por no pasarle la pensión a sus hijos. Pero todo esto no es motivo para portarse tan mal con alguien que solo le ha dado buenos momentos, como soy yo", explica Lomana, que resume finalmente: "En el fondo me da pena. Yo vivo la vida de otra manera".