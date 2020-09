Carmen Lomana critica el aspecto físico de Fernando Simón y dice que "en Vox se ha metido el más tonto de cada casa"

Carmen Lomana ha vuelto a la carga contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

La celebrity ha opinado del nuevo look del epidemiólogo y, de paso, también ha hablado de su aspecto físico.

"A este señor lo único que le vendría bien es que fuera coherente con lo que dice. Y que no dijera un día una cosa, otro día otra. Y bueno, que aparezca más aseado y con el pelo… Que parecía… No sé lo que parecía. Una escarola ese pelo. Que aparezca un poco más aseado y más…", examinó la televisiva en la COPE.

Pero el repaso no quedó ahí. "Una persona que está transmitiendo temas de Sanidad se supone que tendría que haber aparecido desde el minuto uno perfectamente aseado", indicó.

Acto seguido, le tocó el turno a su indumentaria. "Esa chaqueta gris, que yo la tengo grabada en mi cabeza. Llena de pelotillas", aseguró, aunque, eso sí, según ella, no iba a criticar al Simón por "la sensación de falta de higiene".

Para darle más consistencia a su argumento, la celebrity aportó el ejemplo del país vecino. "En Francia, el que ha estado transmitiendo todo esto iba impecable. Además, llevaba traje y corbata. Aunque sea una bata blanca, que dé una sensación más… Pues eso, de estar en Sanidad", sentenció.

Sus críticas no han quedado en Simón, porque también ha cargado contra Vox. "No tengo nada que ver con Vox, no me gusta la gente extremada, no me gustan las personas radicales. Pero fundamentalmente no me gusta Vox porque no tiene un equipo detrás. O sea, parece que se ha metido el más tonto de cada casa", ha dicho Lomana en el programa Las Uñas, de Atresplayer. Hay que recordar que la socialité fue en 2015 número 3 de Vox por Madrid.