Lomana se convierte en reportera de 'EP' para investigar sobre "la crisis del lujo": "Consumid, poneos guapos"

La socialité Carmen Lomana ha participado este jueves en el programa Espejo público como reportera. La colaboradora se ha trasladado junto a Diego Revuelta hasta la zona de Serrano en Madrid para hacer un reportaje y conocer cuál es la situación económica de los comercios y restaurantes de lujo.

Los contertulios han visitado tres tiendas de lujo de Madrid que han sufrido importantes pérdidas económicas debido al confinamiento por la Covid-19. La primera parada ha sido en un comercio familiar que lleva en pie durante tres generaciones.

El dueño del local ha explicado que tan sólo han tenido que cerrar sus puertas una vez antes del confinamiento de marzo y fue durante la Guerra Civil. Lomana ha aprovechado el relato del entrevistado para denunciar que el Gobierno se ha centrado en sectores como el turístico y ha dejado de lado el sector textil.

La presentadora ha contado que después del "efecto champagne", que se produjo con el desconfinamiento, la gente ha dejado de comprar. "Yo cuando volví a Madrid me quedé desolada. No había coches, no había gente... Todo vacío", ha explicado la colaboradora apenada.

La siguiente parada ha sido una tienda de ropa de mujer cuya dueña es una vieja conocida de la socialité española. Según ha contado la propia colaboradora, su hermana María José compra casi toda su ropa en esa tienda de la calle Serrano. La regenta de este comercio ha explicado que ha tenido que reinventarse bajando los precios y ofreciendo productos online.

La última parada ha sido la más complicada para Lomana, una tienda de trajes. Con el teletrabajo y la cancelación de fiesta y eventos la venta de trajes, camisas y corbatas ha caído en picado. "Aunque estés en casa teletrabajando, por favor, arréglate, ponte bien, vístete bien porque vas a trabajar mejor. Consumid, poneos guapos", ha animado la colaboradora a los espectadores.