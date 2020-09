Carmen Lomana acusa al Gobierno de querer "cargarse la Comunidad de Madrid" e anima a salir a la calle

Las restricciones en 45 zonas de la Comunidad de Madrid han generado diversas opiniones entre la población.

Entre ellas, Carmen Lomana ha querido manifestar su opinión ante la situación en las redes sociales, asegurando que no hay que "hacer caso a tanto panfleto vacío del Gobierno que quiere cargarse la Comunidad de Madrid".

Aprovechaba también para animar a la población de toda España que viniera a Madrid y agradeciéndoles a aquellos que lo habían hecho. "¡Gracias por venir! Gracias por arroparnos", declaraba. "Hoy Madrid estaba como en sus mejores tiempos! ¡¡Restaurantes, tiendas, calles, terrazas llenas de gente de todos los lugares de España!!"

"No quiero más cierres ni más despidos, ni en el centro ni en los barrios", expresaba.

Bajo su punto de vista, no se pueden imponer más medidas restrictivas, sino que cada ciudadano tiene que tener responsabilidad individual para no expandir el virus. "El contagio es responsabilidad individual cuidarse y cuidar a los hijos que no salgan de botellón", afirmaba.

Además, criticaba al gobierno por sus "contradicciones", por no ser más restrictivo en otras zonas. "La contradicción es bestial. Ni un control en Barajas o en el AVE por ahorrarse gente nos llevan como borregos. Bien juntitos sin distancia en absoluto", declaraba.