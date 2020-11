Travis Scott cierra su Instagram al ser objeto de burlas por su disfraz de Batman en Halloween

Lo más normal del mundo: llega Halloween y toca disfrazarse. Además, siendo una estrella mundial del rap todo el mundo, sobre todo los seguidores que cada uno tenga, esperan un atuendo de lo más original y trabajado. Pero que Travis Scott haya tenido que cerrar su cuenta de Instagram debido al bullying sufrido por sus haters y gente con ganas de hacer chanza de su Batman es para hacérselo mirar.

El músico eligió vestirse como el Hombre Murciélago no solo porque le encante el alter ego de Bruce Wayne, sino porque además participa en la banda sonora de la próxima película del superhéroe de Gotham City que protagoniza Robert Pattinson. Y se hizo la obvia fotografía para sus fans.

Sin embargo, el creador junto a Rosalía del éxito TKN descubrió que, más que felicitaciones y comentarios a favor de su elección, lo que había provocado era el cachondeo sumo de las redes sociales, una oleada de bromas, chistes y hasta algún insulto racista que le hicieron tomar la drástica decisión de huir de Instagram (aunque no se sabe si solo es un cierre temporal de su cuenta o algo a largo plazo).

Tanto si es para concienciar sobre el mal uso en ocasiones del anonimato en redes (si no tienes nada bueno que decir mejor no lo digas) como si es para alejarse de cierta toxicidad y preocuparse por su salud mental, lo cierto es que el exnovio de Kylie Jenner no ha hecho ningún comentario al respecto.

Travis Scott deleted his Instagram after fans clowned his Batman costume pic.twitter.com/3QRwmSgi24 — No Jumper (@nojumper) November 1, 2020

Tras la publicación, multitud de memes inundaron las redes, tanto por el color cobrizo elegido para el traje del caballero oscuro como por los dos batmóbiles a ambos lados con los que hacía juego, porque según ciertos pazguatos Batman no puede ser un hombre negro y, porque según muchos internautas, la comparación más obvia era con una cucaracha.

Sin embargo, hay algunos seguidores que apuntan a que hubiese ocurrido lo que hubiese ocurrido en Halloween, Travis Scott ya tenía planeado desaparecer de las redes como parte de una estrategia para crear expectación sobre su próximo álbum, del que en agosto pareció revelar que su nombre será Utopia.

Cuando prende la luz de la cocina en la madrugada #Travisscott

La cucaracha: pic.twitter.com/q8GOzsDfgM — Oziel Elí (@ozieleli_) November 2, 2020