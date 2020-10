El desorbitado precio de la mochila que lleva Stormi, la hija de Kylie Jenner, en su primer día de cole

Este miércoles, Stormi Webster, de dos añitos, iba a su primer día de colegio. En cualquier otro caso, eso no sería más noticia que el hecho de que su madre sea famosa y la haya llevado y acompañado. Pero estamos hablando de la hija de Kylie Jenner y, por supuesto, la cosa no se podía quedar ahí, sino que tenía que dar que hablar incluso en algo tan aparentemente nimio como es la mochila con las cosas de la pequeña.

Por decirlo suavemente, la empresaria se ha pasado el juego de ser una Kardashian. Sus 196 millones de seguidores pudieron ver el vídeo con el que Kylie ilustraba ese momento tan importante en la infancia como es el primer día de colegio, pero se dieron cuenta de un detalle asombroso.

Y no, no es que también estuviese por allí, orgulloso, el rapero Travis Scott, el padre de Stormi (aunque en Twitter, como es particular de esta red social, se la conozca entre los hispanohablantes como 'La tormenta' o 'La chubascos'), ni los saltos de alegría y la sonrisa gigantesca de la joven. No. Estamos hablando de su mochila.

En teoría, este complemento debería ser, ante todo, práctico y funcional, y daría lo mismo que se haya comprado barato y con una imagen de los dibujos animados favoritos de la pequeña. Pero claro, entonces no estaríamos haciendo esta noticia. Porque la socialité no podía permitir que su hija no fuese luciendo sus mejores galas.

Se trata de una mochila de color rosa palo, pero ahí no acaban sus características, porque cualquier entusiasta de la moda podrá comprobar que se trata de una reproducción a escala pequeña del famoso bolso Birkin de Hermès. El nombre del modelo es Taurillon Clemence Kelly Ado y, quitando que el de Stormi tiene un estampado texturizado (lo que significa más caro), el precio oscilaría los 12.000 euros.

No es la primera vez que Kylie Jenner presume de la colección de bolsos que tiene su hija, puesto que en otras ocasiones ha llegado a sacarle fotografías con algunas piezas de Louis Vuitton cuyo valor supera los 1000 dólares, lo cual ha hecho que muchos seguidores bromeen sobre que solo la ropa de Stormi "ya vale más que mi casa", como apuntaba un usuario.

Pero aquí no acaba la cosa, porque Stormi lleva unas zapatillas Air Jordan y un modelito de pantalón y camiseta, ambas negras. Pero lo más curioso es que a pesar del pastón, la pequeña va a dar clases... ¡escolarizada en casa! No hay más preguntas, señoría.