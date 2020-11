Estos son los requisitos para poder acceder al subsidio de 430 euros aprobado por el Gobierno

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado una ayuda extraordinaria que será de hasta 430 euros y que está destinada a las personas que han perdido su trabajo y que no cuentan con ninguna otra ayuda destina a paliar los efectos económicos que ha ocasionado la pandemia.

De momento, entre los requisitos o condiciones que deben cumplir aquellas personas que quieran optar a esta nueva ayuda, están los siguientes:

Haber agotado las prestaciones por desempleo entre el 14 de marzo y el 30 de junio.

Estar en paro.

No tener acceso al Ingreso Mínimo Vital.

Durante el primer estado de alarma decretado por el Gobierno debido a la crisis sanitaria ocasionada por el coronarivus, se establecieron algunas medidas económicas destinadas, sobre todo, a las personas más vulnerables económicamente. Moratorias hipotecarias, ayudas económicas o el Ingreso Mínimo Vital fueron algunas de ellas.

Muchas de las personas que se beneficiaron de las prestaciones entre el 14 de marzo al 30 de junio, ahora siguen sin trabajo y no reciben ninguna ayuda económica. Además, no pueden optar al Ingreso Mínimo Vital porque sí que tuvieron ingresos durante los primeros meses del año.

De este modo, las personas que no tengan actualmente trabajo, no cobren ERTE y no obtengan ninguna prestación por desempleo ni tampoco puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital, podrán optar a esta ayuda que tendrá una duración de tres meses.