Illa espera que Simón aclare su chiste machista sobre las enfermeras y Robles señala que "hay que pedir disculpas"

Este lunes ha seguido la polémica por el comentario sexista proferido por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que el pasado jueves hizo un chiste sobre enfermeras en una entrevista trasmitida en Facebook.

A las críticas hechas desde el Consejo de Enfermería y el PP se ha sumado este lunes el mismo ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la titular de Defensa, Margarita Robles.

En una conferencia telemática organizada por la agencia barcelonesa Intermedia, Illa ha señalado que espera que sea el mismo Simón el que haga una aclaración sobre sus comentarios.

"Una persona que ha trabajado cerca de los colectivos sanitarios estoy seguro que va a aclarar las cosas y va a manifestar su apoyo y admiración a todos ellos sin distinción, y en particular a la enfermería", ha dicho el ministro.

Normalmente, Simón comparece en rueda de prensa los lunes y jueves para comentar la evolución de la pandemia de coronavirus en España.

No lo ha hecho este lunes, al ser festivo en varias comunidades. Tampoco lo hizo el pasado lunes 12 de octubre, festivo nacional, aunque compareció ante los medios al día siguiente junto con Illa.

Por su parte, la ministra de defensa, Margarita Robles, ha dicho en una entrevista en RTVE que se han tratado de unas "declaraciones desafortunadas".

"Cuando los responsables políticos nos equivocamos, hay que pedir disculpas"

"Cuando los responsables políticos nos equivocamos, hay que pedir disculpas", ha puntualizado la ministra. "Creo que es lo importante, pedir disculpas".

En la polémica entrevista en Facebook Live con los escaladores Iker y Eneko Pou, en un momento los entrevistadores dicen a Simón: "Fernando, no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", a lo que el aludido respondió entre risas: "No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

El Consejo de la Enfermería ya pidió el pasado viernes unas disculpas por parte del director de Alertas y Emergencias Sanitarias, por considerar el comentario "machista". Por su parte, el PP ha denunciado este lunes los hechos ante el Ministerio de Igualdad.