El Consejo de Enfermería exige a Fernando Simón una disculpa por su comentario machista sobre las enfermeras

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha vuelto a protagonizar una polémica. El Consejo General de la Enfermería ha exigido al virólogo que ofrezca sus disculpas inmediatas o que de lo contrario sea cesado después de un comentario machista que Simón hizo en una entrevista en Facebook el pasado jueves.

Simón estaba siendo entrevistado en Facebook Live por los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou. En un momento de la entrevista, Eneko Pou lanza una comprometida pregunta al médico: "Fernando, no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas".

El doctor Simón, entre risas, respondió: "No les preguntaba (a las enfermeras) si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

Fernando Simón quiso quitar hierro a su respuesta después, explicando que siempre "he tenido mucho miedo a las mujeres". "No sé por qué. Soy muy enamoradizo y eso me daba miedo. Pero me he llevado siempre muy bien con hombres y con mujeres", dijo.

La reacción del Consejo General de Enfermería (CGE) de España no se ha hecho esperar. Su presidenta, Pilar Fernández, ha sido muy contundente: "Las palabras de estos tres interlocutores ya se desacreditan por sí mismas y son del todo impropias de un experto científico y dos deportistas de élite, perfiles que tienden a ser un ejemplo para nuestros jóvenes, a quienes les están haciendo un flaco favor. ¿Qué tipo de sociedad quieren para sus hijas e hijos Fernando Simón y los hermanos Pou?".

"Este tipo de comentarios, chistes y chascarrillos son un atentado contra la dignidad de la mujer y contra la dignidad de una profesión sanitaria imprescindible para nuestro sistema sanitario y que, además, está siendo fundamental en la gestión de la emergencia sanitaria mundial que supuestamente gestiona Fernando Simón, el mismo que se burla de ella y la menosprecia", prosigue Fernández.

La presidenta del CGE cree que "resulta intolerable que una persona con la responsabilidad que ostenta Simón en su cargo se permita intentar denigrar a una profesión tan absolutamente volcada con los pacientes y que además haga bromas y chistes con una pandemia que tantas vidas y tanto sufrimiento ha costado".

Por todo ello, el CGE exige "a Fernando Simón que tenga la decencia de pedir disculpas de forma inmediata, reconozca la improcedencia de sus comentarios, chascarrillos y chistes y se abstenga de volver hacerlos nunca más. De lo contrario, estamos dispuestas a poner en marcha una recogida de firmas para pedir al Parlamento la reprobación pública de Fernando Simón y al Gobierno su cese inmediato".

También exigen a los hermanos Pou que se disculpen públicamente y a través de todos sus canales por la pregunta realizada a Simón.

La entrevista adelantó el final de una rueda de prensa oficial

Se da la circunstancia de que esta entrevista se llevó a cabo el pasado jueves, el día en el que Fernando Simón, en su rueda de prensa diaria para valorar los datos de la pandemia de coronavirus, pidió disculpas a los periodistas para finalizar su comparecencia antes de lo habitual, por que tenía "un compromiso", que resultó ser la entrevista con los Pou.

Esta decisión de Simón ya le valió críticas, tal y como ocurrió por su presencia en el programa Planeta Calleja o cuando fue sorprendido haciendo surf en una playa portuguesa este verano.