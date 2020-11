Ramón, del Dúo Dinámico, piensa que en España existe una alarma excesiva por la Covid-19: "Hay que seguir la vida"

Los integrantes del grupo del Dúo Dinámico han concedido, este lunes, una entrevista en directo al programa Espejo público. La pareja de cantantes se ha convertido en noticia tras dedicar una de sus canciones más míticas a la princesa Leonor por su decimoquinto cumpleaños, 15 años tiene mi amor.

Ramón Arcusa ha aprovechado su conexión desde Miami para contar cómo están los ánimos al otro lado del charlo y lo ha comparado con la preocupación que existe en España por el coronavirus. El cantante ha explicado que en EE UU la ciudadanía por lo que más se preocupa en estos momentos es por las inminentes elecciones presidencialesque se celebrarán este martes.

"Aquí no se habla de coronavirus para nada, ¿lo sabes, no?" ha comentado Ramón a la presentadora Susanna Griso. "¿Pero eso es llamativo también, no? Lo digo porque el covid debería ser determinante en estas elecciones o la gestión que se ha hecho de esta pandemia", ha contestado la conductora del programa.

"Aquí no se habla de coronavirus para nada, ¿lo sabes, no?"

"En España se está creando una alarma demasiado excesiva, es decir, sabemos que los fallecidos están entre un 10 o un 20 por ciento, pero la alarma es del 90 por ciento. Yo creo que el americano ha asumido ya que esto es una epidemia pasajera o que dure toda la vida, pero hay que seguir la vida, porque si no nos moriremos todos igualmente", ha comentado el integrante del dúo musical.

El artista ha animado a tener una actitud más positiva frente a la Covid-19, aunque sigan habiendo fallecidos; "hay que mirar hacia delante", ha añadido. "Cuesta mirar hacia delante, a veces, cuando te tienes que despedir de uno de tus compañeros más queridos", ha comentado la presentadora para dar paso al homenaje dedicado a Leo Picazo, productor de los informativos de Antena 3.