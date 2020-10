Contas ve "defectos graves" en las cuentas de 2018 de la Diputación de Ourense y seis ayuntamientos

Así lo señala en las conclusiones del Informe de fiscalización de larendición de la cuenta general entidades locales de Galicia, correspondiente al ejercicio de 2018, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que asegura que estos defectos considerados "graves" impiden su consideración como cuenta rendida.

De estas diez entidades, según el estudio, la Mancomunidad Intermunicipal dos Vales do Ulla e Umia presentó su cuenta general sin que conste la aprobación de la misma por el pleno de la corporación local. Por su parte, en el caso de las otras nueve, Contas detecta defectos relativos a la "no presentación de las certificaciones de los saldos bancarios" o "errores de coherencia en las cuentas anuales".

Concretamente, en el caso de la Diputación de Ourense, al igual que en los de O Irixio y la Mancomunidad Terras de Pontevedra para a Dinamización do Produto Turístico) considera que el resultado del balance no concilia con el de la cuenta de resultados.

Además, el ente fiscalizador sostiene que 20 entidades locales (el 5,54% del total) no habían presentado su cuenta general a la fecha de cierre de este informe (15 de marzo del 2020). De esta cifra, precisa que tres son ayuntamientos (Burela, Cuntis y Melón), dos entidades locales menores (Bembrive y Camposancos) y las 15 restantes se corresponden con mancomunidades.

En concreto, cita a las siguientes mancomunidades: Augas de Rúa-Petín, Área Intermunicipal de Vigo, Augas dos Ayuntamientos de Carnota e Muros, Comarca Compostela, Comarca Fisterra, Ayuntamiento do Morrazo, Ayuntamientos do Tambre, Intermunicipal Voluntaria da Baixa Limia, Ribeira Sacra, Río Ouro, Servicios Vertedoiro de Residuos Sólidos Urbanos de Pontevedra e Sanxenxo, Terras do Deza, Terras do Navea-Bibei, Voluntaria de Municipios da Comarca de Arousa, Xallas-Tines-Tambre.

Además, el Consello de Contas apunta que siguen pendientes de recibirse 13 cuentas generales correspondientes al ejercicio de 2017, diez cuentas correspondientes al ejercicio 2016 y diez del 2015, "con importantes niveles de reiteración en el incumplimiento".

RECOMENDACIONES

En el documento presentado este viernes al Parlamento de Galicia, también incluye una serie de recomendaciones entre las que señala que "las entidades locales deben prestar mayor atención a la formación y tramitación de la cuenta general dentro de los plazos establecidos por la normativa", "en especial en lo relativo a la elaboración y aprobación del presupuesto en su condición de instrumento de planificación, diseño, debate y evaluación de las políticas públicas".

Asimismo, indica que estas deben proceder, con carácter previo a la remisión de la cuenta general al Consello, al análisis y justificación de las incidencias detectadas, así como posteriormente a la subsanación de las mismas cuando así le sea solicitado.

Además, propone a las que las entidades locales que ostenten la presidencia de tres mancomunidades que aseguran carecer de actividad (Mancomunidad Intermunicipal Voluntaria da Baixa Limia, MancomunidadRibeira Sacra y Mancomunidad de Xallas-Tines-Tambre) deben iniciar el procedimiento de disolución definitiva y cancelación de su inscripción en el registro de Entidades Locales de las mismas.