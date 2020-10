Davó defèn que els PGE "trenquen amb les dinàmiques d'austeritat i retallades" i que els valencians "ixen beneficiats"

Així s'ha pronunciat la síndica en declaracions als mitjans en seu parlamentària, on ha destacat que els valencians "van a tindre per primera vegada la inversió que els toca d'acord al pes poblacional" i que té "dos punts fonamentals: la regulació de lloguers i més impostos a les grans fortunes".

Per a Davó, la regulació de lloguers "obri un horitzó de justícia i drets fonamentals que es contraposa al model dels voltors, enriquits uns pocs a costa de la precarietat de les majories i dels joves, als qui costa molt emancipar-se".

També ha indicat que els nous impostos "signifiquen que acoste el muscle qui més té" i que "els esforços col·lectius no es carreguen sempre sobre les esquenes dels mateixos". Així, ha remarcat que el Botànic porta "fent passos des de fa cinc anys", i ha defès la "justícia fiscal, la fiscalitat verda i la regulació dels preus de lloguer en la lluita contra l'especulació".

"Crec que és evident que anem a rebre inversions que mai hauríem tingut, no per la part del finançament, però sí el 10% d'inversions, que és una reivindicació històrica que es va veure reflectida en els pressupostos del 2019 que no van eixir, però ara per fi anem a poder mostrar amb aquests pressupostos", ha indicat.

CRÍTICA A BONIG

D'altra banda, la síndica d'Unides Podem ha criticat la portaveu del Grup Popular, Isabel Bonig, que ha acusat el Consell d'"ocultar dades", una cosa que ha considerat "de vergonya". "Ací des del primer dia tots els grups hem estat en contacte amb el Govern i diàriament la consellera ens passa les xifres desglossades", ha agregat.