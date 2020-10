El padre de Mónica, la joven a la que le da igual el coronavirus: "El primero que la censura soy yo, estoy avergonzado"

Después de varias apariciones en distintas cadenas para mostrar su total indiferencia ante el coronavirus y defender su derecho a salir de fiesta pese a la pandemia, Mónica ha encontrado una firme oposición en el seno de su propia familia. Su padre, que ha preferido permanecer en el anonimato y no revelar su nombre, no ha dudado en censurar públicamente el comportamiento de su hija.

Mónica, de 21 años y natural de Talavera de la Reina, no usa mascarilla, hace botellón y en los últimos días ha completado un recorrido por varias cadenas de televisión para hacer apología de su estilo de vida. La respuesta de su padre, en el programa 'Cuatro al día', ha sido tajante: "No tiene justificación ninguna. El primero que la he censurado he sido yo".

"Nosotros en ningún momento estuvimos de acuerdo en que Mónica saliera hablando en televisión. He intentado hablar con ella desde el primer día, pero no me coge el teléfono", ha lamentado el padre, que ha explicado que la joven no vive en el domicilio familiar desde febrero y que solo visita la casa de manera puntual.

En este sentido, ha resaltado que, desde el principio, ha tratado de inculcar tanto a la joven como a sus hermanos la necesidad de utilizar mascarilla, guantes, geles y de mantener todas las medidas de seguridad. Un comportamiento, insiste, que han adoptado el resto de sus hijos, pero no Mónica.

El padre de la joven ha aprovechado su intervención para denunciar el acoso que están sufriendo a través de las redes sociales, donde reciben todo tipo de injurias y de amenazas. "Hay comentarios insultándonos, deseando que cogiéramos el virus, estuviéramos gravísimos y nos cerraran las puertas de urgencias", ha subrayado, y ha incidido en que incluso ha comenzado a influirles en el trabajo.

No obstante, a pesar de que "la familia no está de acuerdo con ella y siempre se ha posicionado en contra" de la joven, el hombre ha querido pedir disculpas en su nombre y en el de su hija a "todas las personas que hayan podido sentirse ofendidas" por los comentarios y las actitudes de Mónica. "El primer avergonzado soy yo", ha asegurado, pero, como padre, ha afirmado, no tira la toalla con Mónica.