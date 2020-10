Mónica, la joven negacionista, reaparece en Cuatro y ataca a Joaquín Prat: "En una fiesta no me pongo mascarilla y punto"

Cuatro al día entrevistó de nuevo a Mónica, la joven de 21 años de Talavera de la Reina que recibió duras críticas tras su primera intervención en el programa de Cuatro mostrando el pasado viernes indiferencia ante la pandemia del coronavirus.

Este lunes, Joaquín Prat volvió a cuestionar a la joven, que sigue con su discurso negacionista. "Yo no me voy a poner la mascarilla en una fiesta y punto. Yo lo que pretendía era defender mis libertades, las libertades de los jóvenes, porque siento mucho que los ciudadanos sean unas marionetas de los políticos. ¿Qué pasa? ¿Que el coronavirus se despierta a las once de la noche y se acuesta a las seis de la mañana? Yo voto por la libertad", comentó de nuevo la joven, aunque, eso sí, pidió disculpas por si sus palabras ofendieron a alguien.

"Yo no como de la gente. Sus críticas me la resbalan", respondió del aluvión de comentarios en contra que recibió tras su primera intervención.

"¿Qué pasa? ¿Que el coronavirus se despierta a las once de la noche y se acuesta a las seis de la mañana?"

Además, también se muestra enfadada por la televisión, a la que señala como culpable de que su familia esté recibiendo críticas. "Es que me echáis la culpa a mí de todo, cuando sólo he defendido un poco de mi libertad y la de los jóvenes, que llevamos todo el verano en casa metidos sin salir de fiesta. Vosotros tampoco lleváis mascarilla en la televisión y a mí quién me asegura que os hacen las pruebas", le dijo a Joaquín Prat.

Este no se quedó callado y contestó a la joven. "Yo te traté con todo el respeto. Te habrán criticado por las sandeces que tú dijiste".