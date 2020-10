Mónica, la joven que pasa del coronavirus: "Salgo de fiesta todos los días, no me voy a contagiar"

El programa de prensa rosa Cuatro al día ha entrevistado este viernes a una joven de Talavera de la Reina llamada Mónica, de 21 años, que ha mostrado su total indiferencia ante la pandemia del coronavirus.

"Yo salgo de fiesta todos los días y si no me he contagiado ya, es que no lo voy a pillar. Y si cojo la Covid, me encierro en mi cuarto y lo paso, es el riesgo que los jóvenes tenemos que correr", dijo.

Mónica, que admite que no usa mascarilla cuando está bebiendo con sus amigos, justifica así su actitud: "¿Por qué los jóvenes tenemos que dejar de divertirnos, si la gente sigue viajando, los bares siguen abiertos y el aeropuerto de Barajas no se controla? Nosotros tenemos derecho a divertirnos también".

El presentador del programa, Joaquín Prat, intentó convencer a la joven, diciéndole que tiene toda la vida para salir de fiesta y pone en peligro a sus padres y abuelos.

Pero la joven no cambió de idea: "Mi hermano ya tuvo covid y mi abuela no se contagió. Y, si lo cojo, me meto en mi cuarto y ya está".