Las bajadas de impuestos que se han 'caído' de las cuentas: rebajas a pymes, menos IVA a compresas y tampones...

El Gobierno ha renunciado incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 tres bajadas de impuestos que sí figuraban en el malogrado proyecto presupuestario de 2020. El año que viene no bajará el impuesto de Sociedades para las pymes y tampoco el IVA de los servicios veterinarios ni de compresas y tampones que sí se habría hecho efectivos si el Congreso hubiera aprobado las Cuentas para 2020.

"Todo lo que no he dicho no está contemplado en el proyecto de Presupuestos" ha dicho este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación de principales aspectos del proyecto de Presupuestos para 2021 que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros y que se presentarán este miércoles en el Congreso.

Entre los aspectos que no figuran está la bajada del tipo del impuesto de sociedades que pagan las empresas con una facturación inferior a un millón de euros. En el proyecto de Presupuestos para 2020 que nunca vieron la luz, el Gobierno planteó reducirlo desde el 25 al 23%, algo que no se prevé para el año que viene.

También por lo que respecta al impuesto de Sociedades, el pacto entre los dos socios de Gobierno ha sorprendido al incluir una reducción del 100% al 95% la exención sobre dividendos y plusvalías de las grandes empresas, pero Montero ha puntualizado que en 2021 no se seguirá adelante con otra subida para estas compañías que sí se contempla en el acuerdo de coalición y también en el proyecto de Presupuestos para 2020, eliminar las exenciones de las que se benefician las grandes empresas, para que tributen a un tipo mínimo del 15% y banca e hidrocarburos, al 18%.

En el capítulo del IVA, el año que viene subirá de un 10 al 21% el de los refrescos azucarados y edulcorados que se vendan en tiendas y supermercados -no en establecimientos de hostelería- pero el Gobierno ha aparcado un plan que sí tenía para 2020, bajar el IVA a los productos veterinarios (que habría tributado al 4%) y de los servicios veterinarios, que habrían pasado del 21 al 10%. Tampoco figura en el plan para 2021 la bajada propuesta el año pasado para que el IVA de libros, periódicos y revistas electrónicas fuera del 4%.

Por otra parte, en el proyecto de Presupuestos para 2021 queda disipada la duda sobre el pago de impuestos por actividades que hoy están exentas, los servicios sanitarios y educativos de carácter privado.

Hace unas semanas trascendió que el Gobierno tenía sobre la mesa que se gravaran con un IVA del 21%, algo que Montero ha confirmado que no ocurrirá. "No va a pasar nada", ha dicho sobre la fiscalidad de estas actividades. "Permanece exento como está actualmente, no hay en este proyecto [presupuestario] modificaciones a esta figura". ha dicho.