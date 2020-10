Abascal asegura que ha recibido "una avalancha" de peticiones de afiliación de militantes del PP tras la moción

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que este fin de semana ha recibido "una avalancha" de peticiones de afiliación a su partido por parte de militantes del PP enfadados con el partido dirigido por Pablo Casado tras el discurso de este en la moción de censura de la semana pasada.

Así lo ha afirmado este lunes en una entrevista en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco, en la que ha afirmado que después de que el PP "decidió romper puentes con quienes podía construir una alternativa", Vox no está en política para vengarse y "no vamos a generar más zozobra como el PP".

Por ello, Abascal ha asegurado que "no voy a actuar políticamente por lo que piense de Casado a nivel personal y políticamente voy a seguir siendo responsable negociando leyes, presupuestos y lo que políticamente haga falta".

Preguntado por su relación con Casado, Abascal ha sostenido que "no sé si (la relación) ha cambiado para siempre. Lo que sí ha cambiado para siempre es mi confianza en él. Creo que Casado no es de fiar en estos momentos. Pero tengo capacidad de diálogo y no necesito ser amigo ni admirador para hablar con una persona".

"Vamos a retirar (la expresión) de 'derechita cobarde', les llamaremos solo cobarde", ha añadido.

El líder de Vox asegura que desconoce los motivos que llevaron a Casado a dar el giro -que no esperaba- en el debate de la moción de censura contra Sánchez, pero "intuimos que necesitan pactar los jueces con el PSOE por el panorama judicial que les viene".

DIRECTO| @Santi_ABASCAL: "Casado ha roto puentes con el único partido con el que podía formar una alterativa" #AR26O > https://t.co/SLXWZr9ZfUpic.twitter.com/y1agFLUjSc — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 26, 2020

Preguntado por Ana Rosa Quintana por una reconciliación personal con Casado, Abascal ha respondido que "no voy a dar respuestas que parezcan del corazón".

Abascal ha defendido que "es una burda mentira que nosotros plateemos salir de la UE. Lo que decimos es que no nos gusta la deriva de la actual UE y queremos una Europa que nos devuelva a los golpista y no los proteja, y una Europa que nos proteja de la inmigración".

Votarán en contra del estado de alarma

Preguntado sobre el estado de alarma decretado este domingo por el Gobierno para frenar la expansión de la Covid en la segunda ola de la pandemia, Abascal ha recordado que "recurrimos el anterior estado de alarma al TC, que todavía no ha tenido a bien resolver este recurso. Estamos indefensos. El toque de queda es una medida del siglo XVI, no resuelve nada, votaremos en contra del estado de alarma y lo volveremos a recurrir porque entendemos que el toque de queda es ilegal", ha expuesto, al tiempo que ha señalado que Vox plantea medidas de control en los aeropuertos y protección a los más vulnerables.

Volviendo a la moción de censura, Abascal ha destacado que, a pesar de su fracaso, "hay cosas que han salido mejor de lo esperado", como por ejemplo que "hemos visto al PSOE retratado con Bildu, es decir, junto a ETA". "También hemos visto el autoretrato que ha querido hacer de sí mismo el señor Casado. Las cosas están cada vez más claras".