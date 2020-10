El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes a los presidentes autonómicos que podrán ejecutar proyectos sobre vivienda, educación o empleo financiados con más del 50% del Plan de Recuperación con el que el Gobierno ha justificado la recepción del Fondo de Recuperación de la UE, del que ha pedido 72.000 millones de euros en subvenciones entre 2021 y 2023.

Según han informado fuentes de Moncloa, los presidentes autonómicos podrán presentar proyectos en ámbitos de sus competencias, como vivienda educación, políticas sociales, políticas activas de empleo o medioambiente y después se acordaran Convenios Marco entre los ministerios implicados y las comunidades.

Sánchez ha hecho este anuncio en una Conferencia de Presidentes especial que se celebra este lunes. No sólo porque estará marcada por el nuevo estado de alarma que se decretó este domingo. También porque en ella participa de forma telemática la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, dado que el encuentro ha sido concebido para hablar sobre el reparto del Fondo de Recuperación de la UE.

Para ello, el encuentro -telemático- tendrá dos sesiones. Una más política, entre Sánchez, los presidentes autonómicos y Von der Leyen. Después, se reunirán equipos técnicos de la Comisión Europea, el Gobierno central y los gobiernos regionales para entrar más en materia sobre el uso que se puede hacer de este fondo. Previsiblemente, la presidenta de la Comisión Europea escuchará preguntas relativas a cuándo podrán empezar a librarse los fondos a España, una preocupación común no solo del Gobierno central, sino también de las autonomías.

Nada más empezar, Sánchez ha anunciado que las comunidades ejecutarán proyectos por más de la mitad de los recursos que se reciban de Europa, en colaboración con los ministerios implicados. Por lo que respecta a la gestión directa por parte de las comunidades de los Fondos de la UE, esta se limita a 12.400, millones de los 72.000 primeros millones que ya se han pedido, que gestionará Moncloa.

12.400 de gestión directa

Estos 12.400 millones forman parte del llamado Fondo React, que funciona de forma parecida a los fondos regionales de la UE, es decir, van directamente a las comunidades. En este caso, a proyectos destinados a la creación de empleo o a la transición ecológica que Bruselas financiará al 100%.

Los 12.400 millones del Fondo React, una parte pequeña de los 140.000 que han sido asignados a España del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la UE y también de los 72.000 millones de subvenciones que el Gobierno ha reclamado ya para los años 2021 a 2023. De esta cantidad se resta el Fondo React para las comunidades y Sánchez prevé canalizar los 60.000 restantes a través de los Presupuestos Generales del Estado.

De hecho, el Consejo de Ministros aprobará por fin este martes el proyecto de ley de Presupuestos para 2021 que incluye ya entre los ingresos previstos un primer tramo del Fondo de la UE, de 27.4000 millones. Así lo recordará Sánchez este lunes en la la Conferencia de Presidentes, aunque el Gobierno insiste en que las comunidades solo tendrán capacidad de gestión sobre los 12.400 del Fondo React.

Antes de la reunión, el presidente andaluz, Juanma Moreno, afirmó que defenderá que se destinen a Andalucía 23.000 millones de los 72.000 millones de subvenciones que España ha pedido entre 2021 y 2023. Pedirá a Sánchez que aplique para el reparto entre las comunidades los mismos criterios que la UE ha fijado para el reparto entre los estados, esto es, nivel de población, tasa de desempleo y PIB, y es así como saldría la cifra de 23.000 millones

El lehendakari, Íñigo Urkullu, tenía la intención de pedir una “aclaración” por parte de la Comisión Europea sobre la “confusión absoluta" sobre los Fondos Europeos porque no comparte que el Gobierno haya “renunciado” a pedir casi la mitad de los 140.000 millones asignados a España, dado que por el momento solo ha solicitado las transferencias directas, pero no los préstamos a los que también puede acceder. Mientras, el Gobierno vasco ya había iniciado un "ejercicio propio" de identificación de proyectos teniendo en cuenta 140.000 millones, no 72.000.

Reunión dominada por la pandemia y el estado de alarma

La Conferencia de Presidentes vuelve a reunirse este lunes marcado de nuevo por la pandemia. Por una parte, porque la segunda ola que arrasa buena parte de Europa ha impedido seguir adelante con el plan que el Gobierno había previsto, que fuera una reunión física, con la importante presencia en Madrid de Von der Leyen. Finalmente, la presidenta de la Comisión Europea participará por vídeoconferencia desde Bruselas, como también hará cada presidente desde sus respectivas comunidades. Sólo Sánchez ha acudido al Senado, el lugar donde estaba previsto que fuera la reunión física. Lo ha hecho acompañado de su vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y las ministras de Hacienda, Asuntos Exteriores y Política Territorial, María Jesús Montero, Arancha González Laya y Carolina Darias.

Además, Sánchez tendrá ocasión de hablar con todos los presidentes solo un día después de haberse declarado por segunda vez el estado de alarma por todo el país. Establece un toque de queda general pero el resto de medidas corresponderá tomarlas a los presidentes autonómicos.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, propondrá reservar "una parte" de la reunión a hablar de la pandemia. "Es fundamental esta Conferencia de Presidentes para hablar de la situación económica y de la candidatura de España a los fondos europeos, pero lo que está claro es que estamos en una ola de la pandemia, y volvemos otra vez a los problemas de la primera", ha señalado.