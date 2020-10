Meghan Markle y el príncipe Harry estrenan la web de su nueva fundación, Archewell

Desde que se despidieran de su primera marca por aquella disputa con Isabel II sobre la palabra 'Royal' dado que acaban de comenzar el Sussexit que les llevaría a vivir en Estados Unidos, Meghan Markle y el príncipe Harry estaban deseosos de poner en marcha su siguiente proyecto benéfico. Y parece ser que, poco a poco, va tomando la forma que buscaban y que en 2021 ya se podrá dar por concluidos estos primeros pasos de Archewell.

Y es que los duques de Sussex por fin han podido estrenar su página web, algo de lo que no pueden estar más orgulloso dado que el nombre que le han puesto a la fundación no solo les permite decir adiós a aquel Sussex Royal con el que no se sentían identificados, sino también hacerle un pequeño homenaje al, valga la redundancia, pequeño Archie.

Desde su casa en Montecito, en California, el hermano y la cuñada del príncipe Guillermo (por mucho que su relación actual deje mucho que desear) han logrado, por ahora, un sitio online donde prima la elegancia, la sobriedad y, por ahora, el minimalismo.

La intención es usar su popularidad y fama para que esta organización trabaje filantrópica y solidariamente, pero por eso mismo es notable que a la web actual le faltan aún bastantes mejoras y detalles que harán de ella una fundación de mayor calado.

Porque por ahora solo existe una ventana principal en la que aparece la palabra Archewell y una raíz etimológica de la palabra en inglés, que traducimos: "Arche (/rki/; Griego antiguo): (sust.) Palabra griega que significa 'fuente de acción'"; mientras que por el otro lado está "Well (/wel/): (sust.) una abundante fuente de suministros; el lugar donde vamos a profundizar".

Página web de Archewell. Archewell Foundation

En toda la tipografía utilizada, solo hay una letra que difiere del resto y es la W, pero solo cuando está en la palabra principal, por lo que ya se rumorea que podría ser el logotipo que utilicen, aunque también hay voces que aseguran que optarán por la A.

En la parte inferior de la página web hay un formulario de registro en el que se puede ingresar el correo electrónico, así como aceptar que la fundación envíe mails a modo de subscripción con las novedades más importantes que lleven a cabo.

Precisamente, si se ingresa, aparece un mensaje también en la parte inferior de la pantalla que dice "¡Gracias por suscribirte!". Por último, aparece no solo el correo informativo de la asociación (info@archewell.com) sino también la dirección postal a la que están adscritos (9665 Wilshire Boulevard, Suite 500, Los Angeles, California).

Aunque habrá que esperar hasta el año que viene para que su funcionamiento esté al máximo, lo cierto es que estas primeras horas de vida ya han dejado claro que a la página web le falta posicionamiento en Google, puesto que es complicado encontrarla, ya que el propio buscador corrige el nombre hacia otras webs de nombre más o menos similar.