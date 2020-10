Meghan Markle desvela el motivo por el que no tiene redes sociales y confiesa su preocupación: "Son una adicción"

Meghan Markle ha confesado su rechazo hacia las redes sociales durante su participación en la cumbre Fortune Most Powerful Women Next Gen Summit, organizada por la revista Fortune. La actriz ha asegurado que no está registrada en dichas plataformas porque generan "adicción" y llegan a ser preocupantes.

"Hay algo algorítmicamente que está creando esta obsesión y en mi opinión es muy poco saludable para la gente", ha avanzado en la videoconferencia antes de comparar el uso abusivo de las redes sociales con la adicción a las drogas: "Hay muy pocas cosas en este mundo en las que se llame 'usuario' a la persona que está interactuando con ello. La gente adicta a las drogas es denominada como 'usuaria' y la gente que utiliza redes sociales, también".

"Mientras interactúas, hay que ser consciente de lo que se está haciendo y comprender que no se limita solo a ese momento. Estoy muy preocupada por la gente que se ha obsesionado con eso y se ha convertido en una parte muy importante de nuestra cultura diaria. Llega a ser una adicción, como muchas otras cosas en este mundo", ha explicado la esposa del príncipe Harry.

Por otro lado, la intérprete ha confesado que desde que se produjera el llamado 'Megxit', el pasado mes de marzo, ha evitado interactuar en estos espacios. Antes de desvincularse de la realeza británica, existía el perfil oficial de 'Sussex Royal', pero ni Markle y Harry lo gestionaban: "Esa cuenta la lleva un equipo de profesionales. Tomar la mejor decisión para tu familia podría no ser la popular".