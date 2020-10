Así son las prendas 'made in Spain' con las que las puedes olvidarte de manchas y arrugas: son 'smart' y sostenibles

Cada vez son más las personas que optan por un estilo de vida sostenible, lo que conlleva introducir alternativas reutilizables en la cocina y también en otros aspectos como la higiene o los hábitos de consumo. Con esta filosofía, además de apostar por comprar de forma responsable, en comercios locales o con productos de proximidad, también se hace hincapié en la necesidad de reducir el consumo de plástico, de promover el zero waste y de cuidar nuestro entorno. Así, no es de extrañar que el mundo de la moda también haya querido sumarse a estas prácticas éticas y, por ello, contemos cada día con nuevas firmas que apuestan por la moda sostenible y por la fast fashion.

De hecho, esta decisión ha sido fundamental ya que es la segunda industria más contaminante del planeta, en la que, por ejemplo, la fabricación de un vaquero requería de entre 2.100 y 3.080 litros de agua. Este malgasto es, precisamente, una de los motivos por los que la marca española Sepiia ha lanzado sus prendas sostenibles al mercado: en su elaboración se consume un 87% menos de agua y un 53% menos de CO2 comparado con una prenda de algodón convencional. Pero la cantidad de agua no es lo único llamativo de la firma, puesto que ha conseguido ofrecer moda smart, para que la inteligencia también llegue a las prendas.

Gracias a estos avances, Sepiia ofrece productos que no se manchan, que no acumulan olores, que no se arrugan y que no dejan marcas de sudor, además de que son elásticas y transpirables. En definitivo, todo lo que necesita la sociedad actual: todoterreno y cada vez más concienciada con el medio ambiente. Además, el catálogo de la firma ofrece propuestas tanto de sport como formales, para poder seguir con nuestra filosofía eco sea el momento que sea. ¿Quieres descubrir dos de sus prendas favoritas de este mes?

Las prendas más vendidas de octubre

Una camisa con cuello italiano, ¿blanco o azul? Ambos modelos se encuentran entre los más vendidos del presente mes y, la verdad, no nos extraña: su diseño clásico y elegante es ideal para el día a día en la oficina. Disponible, además del modelo blanco que reseñamos, en azul celeste, es antimanchas, antiarrugas, transpirable y no coge olores ni tampoco se generan cercos en las axilas.

La camisa con cuello italiano. Sepiia

Una básica negra, un ‘must’ indiscutible. Holgada, con manga corta tipo kimono y cuello redondeado, esta prenda disponible para ella y para él es una de las que no debe faltar en ningún armario por su versatilidad y atemporalidad. Además, si es de Sepiia, nos durará mucho tiempo: fabricada con materiales sostenibles, cuenta con una capa antibacteriana que elimina olores y no es necesario plancharla, por lo que su mantenimiento es más fácil y menos agresivo.

Camiseta básica negra. Amazon

