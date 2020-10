La UJA forma a mediadores culturales en el ámbito de la violencia de género en migrantes y refugiados

Este curso de especialización, denominado 'Prevención y respuesta a la violencia sexual y de género en el contexto de la migración', se enmarca en el proyecto 'Net-care' (Networking and Care for Migrant and Refugee Women), según ha informado este miércoles la institución académica.

En él se abordan distintos aspectos relacionados con la violencia sexual y de género con personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, de manera que, una vez concluido, se obtendrá un listado de mediadores culturales que se pondrá a disposición de las instituciones que trabajan en este campo.

El curso tiene una duración de 40 horas y está dirigido a operadores sociales, así como a representantes de comunidades de migrantes y refugiados que ya trabajan como mediadores, educadores o intérpretes con estos colectivos.

"Se trata de un curso que ofrece una formación muy demandada (hasta ahora no se había ofrecido en España), tanto socialmente como por las instituciones públicas y privadas que trabajan en este tema, como por ejemplo el Juzgado de Violencia de Género o la Subdelegación del Gobierno", ha explicado la investigadora principal del proyecto y directora del curso, Beatriz Montes Berges, junto a María Aranda, ambas profesoras de Psicología Social de la Universidad de Jaén.

El proyecto 'Net-care', que coordinan en la UJA ambas profesoras, está financiado por la Unión Europea dentro de la Dirección General de Justicia y Consumidores y cuenta con la participación de siete socios de tres países, Italia, Grecia y España, bajo la coordinación general de Oxfam Italia.

La UJA es la única universidad que participa y, junto con la Asociación por el Empleo y la Integración Social (Aseis), las únicas entidades españolas. Con esta iniciativa se pretende fortalecer un sistema de apoyo y cuidado multisectorial para personas inmigrantes y refugiadas que sean víctimas de violencia de género.