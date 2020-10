Broncano se disculpa con Álex García y le vuelve a invitar a 'La Resistencia': "Le faltamos al respeto... sin querer"

Álex García visitó el pasado lunes La Resistencia para promocionar su nueva serie, Antidisturbios, que emite Movistar, el mismo canal que el programa de David Broncano, pero la entrevista no fue del gusto del actor, que se marchó disgustado.

Segundas partes nunca fueron buenas... https://t.co/waKR1IVJg8 — Alex garcia (@alexgarcia_web) October 21, 2020

Las bromas del presentador o la interrupción de Candela Peña fueron algunos de esos motivos: "Hoy viene un invitado al que el otro día se le falto un poco al respeto... sin querer, no hicimos la entrevista que el merece", explicó Broncano este miércoles.

"Por un lado estuvo gracioso, pero hubo un par de cosas que noté que él no estaba pasando un buen rato. Hemos decidido volverle a invitar para hacer una entrevista que es un homenaje", comentó el presentador.

García comentó que "el gesto fue tuyo, el que se preocupó. Fuiste tú el que me llamó para decirme que te había dado la impresión de que no me había ido contento con la entrevista".

El presentador aseguró que "en las entrevistas, a veces, saco un poco navajilla, se hacen chistes ofensivos... pero siempre que quien venga se lo pase bien en plan: '¡Joe! La que se ha liado, pero ha estado guay'", Y le confesó al actor que "noté que te habías ido mohíno".

"Te llamé al día siguiente para disculparme", añadió Broncano. "Más allá del show, en el que se puede hacer de todo con ciertos límites, al día siguiente apareció el David humano, el David sensible. Ese que parece que no existe, pero está ahí detrás", comentó el invitado.

Había que compensar lo que pasó el lunes con el único e inconmensurable @alexgarcia_web#LaResistenciapic.twitter.com/Ot8U9BmCDc — Álex García en Movistar+ (@LaResistencia) October 21, 2020

Ricardo Castella intervino en la disculpa para definir a su compañero de programa: "Hay una persona detrás de ese saco de mierda", provocando las risas de Broncano. García también contó que "sonó un poco forzado que me volvieras a invitar hoy".

"Traerte otra vez para putearte sería gracioso", admitió el presentador. "Te funcionaría muy bien", señaló el actor. Al final la entrevista transcurrió con la normalidad típica de La Resistencia, que acabó con la presencia en el plató de Jorge Ponce, Quequé, Ignatius Farray y Hovik Keuchkerian, compañero de García en Antidisturbios.