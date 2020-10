Adriana Lastra, sobre Abascal: "Trata a las víctimas como materia de un guion cinematográfico"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha protagonizado este miércoles por la tarde uno de los momentos más llamativos del pleno de la moción de censura presentada por su partido, al leer los nombres de los 853 asesinados por ETA desde 1960 con todos sus diputados puestos en pie. Las reacciones a esta inusual intervención no se han hecho esperar, entre las que se hayan múltiples críticas de otras formaciones.

La portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha asegurado en Twitter que el presidente de Vox ha copiado "los últimos 5 minutos de la película de Sorkin sobre los Chicago 7 leyendo los nombres de las víctimas, como hizo Tom Hayden". "Trata a las víctimas como materia de un guion cinematográfico", le ha recriminado.

A este comentario de Lastra ha respondido en esa misma red social el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Sergio Sayas, que ha cuestionado la actitud de la socialista. "¿Este es todo el respeto que se puede esperar del PSOE a las víctimas del terrorismo cuando se leen los nombres de los asesinados por ETA en la tribuna? Qué pena. Con toda la gente del PSOE que hay en esa lista.

Aunque sea por ellos. Aunque sea por vergüenza", ha lamentado.

Abascal está copiando los últimos 5 minutos de la película de Sorkin sobre los Chicago 7 leyendo los nombres de las víctimas como hizo Tom Hayden.

Trata a las víctimas como materia de un guión cinematográfico. — Adriana Lastra (@Adrilastra) October 21, 2020

También ha reaccionado a la intervención de Abascal el secretario general de la Juventudes del PSOE y diputado en Cortes, Omar Anguita, que ha vinculado las palabras del líder de Vox a las víctimas de la Guerra Civil enterradas en las cunetas y ha reivindicado el derecho a enterrarlas.

¿Este es todo el respeto que se puede esperar del PSOE a las víctimas del terrorismo cuando se leen los nombres de los asesinados por ETA en la tribuna ?



Qué pena. Con toda la gente del PSOE que hay en esa lista.

Aunque sea por ellos. Aunque sea por vergüenza. https://t.co/C78jnSK0qE — Sergio Sayas (@sergiosayas) October 21, 2020

"¿Os imagináis que todas las personas a las que Abascal está mencionando estuvieran en una cuneta? ¿A que lo lógico sería poder enterrarlos dignamente?

Imaginaos cómo nos sentimos los socialistas, que tenemos nombres en esa lista y miles de compañerxs todavía en las cunetas", ha escrito en Twitter.

Os imagináis que todas las personas a las que Abascal está mencionando estuvieran en una cuneta?A que lo lógico sería que poder enterrarlos dignamente?

Imaginaos cómo nos sentimos los socialistas, que tenemos nombres en esa lista y miles de compañerxs todavía en las cunetas. — Omar Anguita Pérez (@AnguitaOmar) October 21, 2020

Fuera del mundo digital, el diputado de EH Bildu Oskar Matute que le ha afeado al líder de extrema derecha su falta de "originalidad". "Su pretendido golpe de efecto ya lo dio en 2013 Antonio Basagoiti, a la sazón dirigente del Partido Popular, del que usted proviene", ha dicho. Y ha aprovechado para recordar a "las víctimas de la violencia parapolicial" a las que, ha asegurado, "pretendidamente" Abascal no quiere reconocer. "Lo único que pido es verdad, justicia y reparación para todas", ha dicho.

No obstante, no solo integrantes de la clase política han reprochado a Abascal la lectura de la lista. También la hija de una víctima de ETA, Maria Jauregui, ha considerado un error la intervención. "Es una falta de respeto a la memoria de mi 'aita' que utilices su nombre. No sé si sabrás que mi 'aita' luchó contra el franquismo y era un firme defensor del diálogo y la democracia. No voy a permitir que manches su nombre. Basta ya de utilizar a las víctimas", ha reclamado.

@Santi_ABASCAL, es una falta de respeto a la memoria de mi aita q utilices su nombre. No sé si sabrás que mi aita luchó contra el franquismo y era un firme defensor del diálogo y la democracia. No voy a permitir que manches su nombre. Basta ya de utilizar a las víctimas #AskiDa — Maria Jauregi (@MJauregiLasa) October 21, 2020

Mucho más satisfechos con la lectura de la lista se han mostrado los miembros de la formación de extrema derecha, como Víctor Sánchez del Real, que ha escrito en Twitter: "Para contestar a Bildu, Santiago Abascal, ha leído TODOS los nombres de víctimas de ETA. Uno tras otro. Mientras, estábamos en pie, en señal de respeto, los diputados de VOX, el de Foro Asturias y Carlos de UPN-ND. Solo al final han aplaudido tres o cuatro más diputados del PP".