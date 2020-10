La conversación que tuvieron Tom y Melyssa al día siguiente de su hoguera de confrontación: "No quiero perderte"

A la espera de saber en qué punto se encuentran las parejas participantes en La isla de las tentaciones a día de hoy, el debate del programa mostró este martes unas imágenes en las que se pudo ver la conversación que mantuvieron Melyssa y Tom el día después de su hoguera de confrontación, cuando la joven mostró sus sentimientos y zanjó su relación con Tom, justo antes de que ambos partieran solos.

Al inicio de las imágenes, aparecía Melyssa sentada y Tom acudía a ponerse junto a ella, cuando ella se alejó. Con una actitud arrepentida y conciliadora, Tom le dijo que no quería perder a Melyssa. "No eres claro. ¿Me estás pidiendo que vuelva contigo?", preguntó entonces Melyssa.

Entonces, Brusse especificó que "no", pues sabía que, por ahora, no era factible. Sin embargo, el empresario le pidió que se llevaran bien y que siguieran hablando. Concretamente, pidió que Melyssa "olvidara" sus infidelidades, puesto que perdonar era imposible.

"No, porque para mí el acto sexual sabes que es muy importante. Tras haber visto cómo has penetrado a otra chica y haber escuchado vuestros gemidos de placer, no quiero saber nada de ti", expresó con contundencia Melyssa.

Entonces Tom aprovechó para pedirle perdón de nuevo. "Por mí no te sientas mal, me has quitado un gran peso de encima, porque yo soy mejor persona. Ni ahora ni en un futuro, porque hoy me quiero a mí, estoy delante de ti y no me transmites nada", añadió la joven.

‼️ INÉDITO



Tom: "Me siento mal por ti"

Melyssa: "Por mí no te sientas mal porque me has hecho un favor, me has quitado tú de encima" https://t.co/aRYuaXgbVm#TentacionesDBT4pic.twitter.com/9bnbSXo2an — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 20, 2020

Por su parte, el empresario no se mostró nada seguro respecto a su relación con Sandra Pica, asegurando que ahora no confiaba "en nadie", e incluso pareció quitarle importancia en su conversación con Melyssa, intentando ese acercamiento. "He hecho lo que he hecho con Sandra porque estaba mal, quiero seguir hablándote. Somos humanos, cometemos errores. No te voy a pedir que volvamos, pero quiero que estemos bien", añadió Brusse.

Esas palabras no sirvieron para ablandar a Melyssa aunque, según revelan los avances del reencuentro de este miércoles, ambos mantuvieron relaciones sexuales más adelante. Tocó despedirse, y Tom le pidió un abrazo a Melyssa, algo a lo que esta se negó. "No te deseo ningún mal, no quiero un abrazo, pídele cariño a Sandra, a mí no me lo pidas, porque no te lo quiero dar", zanjó la conversación Melyssa.