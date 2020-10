Sandra se viene abajo después de que Tom abandone 'La isla de las tentaciones' sin ella: "Me siento utilizada"

Este domingo, Telecinco emitió la esperada final de La isla de las tentaciones. Entre las cuentas pendientes que quedaron del programa anterior, se encontraba conocer la decisión de Tom Brusse después de que Melyssa decidiera abandonar el programa sola.

Sorprendentemente, el empresario decidió hacer lo mismo, y le explicó a la presentadora que, después de una relación de ocho meses, necesitaba un tiempo para sí mismo en el que pudiera aclararse y entender lo que sentía.

Esto dejaba a Sandra sin él en la isla y, cuando la tentadora se enteró, no se lo tomó nada bien. Una vez llegó Tom a Villa Montaña y expresó sus planes de irse solo, Sandra se vino abajo y se fue al servicio, donde estuvo desahogándose con el resto de tentadoras mientras se desmaquillaba.

Y es que, la joven sentía que Tom la había utilizado para darle la patada después. “No confío en él, no me quiero ni despedir ni mirarle a la cara. He quedado como una retrasada. Se me ha utilizado. Siento decepción y traición”, dijo entre lágrimas. Mientras, compañeras como Patricia le dijeron que lo que sentía Tom por ella era real.

¿Qué os parece la reacción de Sandra?



🔄 La entiendo

❤️ No la entiendohttps://t.co/aRYuaXgbVm#LaIslaDeLasTentaciones8pic.twitter.com/t2nvh400tO — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 18, 2020

Sandra Pica abandona 'La isla de las tentaciones'

Pica también explicó que se había "abierto al 100%" para nada, y que finalmente Melyssa "se había salido con la suya" al separarles. Sobre Pinto también dijo que le sorprendía con "la carita de buena" que tiene, y que "parecía tonta" cuando la compraron. Con todo, Sandra se ablandó y se despidió con un abrazo de Tom, que le pidió que confiara en él.

Al día siguiente, los vídeos mostraban a una Sandra abatida. En conversación con la presentadora del reality, se puso a llorar y, tras ver las declaraciones de Tom tras la hoguera de confrontación con Melyssa, aseguró no entender nada y le comunicó a Barneda su decisión de abandonar pues, hasta que no se aclarara con Tom, no hablaría de lo que sentía. "Es que no estoy. Estoy en un estado de shock. No soy coherente con lo que digo, pienso y hago", confesaba.