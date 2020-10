Los alcaldes piden primar ayuntamientos vulnerables en el decreto de fondo municipal que ultima Hacienda

El Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ultiman un nuevo decreto para crear un fondo de 3.000 millones destinado a los ayuntamientos que no tienen ahorros y que, por tanto, no podrán beneficiarse de la suspensión de las reglas fiscales que les permitirán gastarlos. Las partes están afinando los criterios de reparto y es aquí donde los alcaldes reclaman a Hacienda que, aunque el fondo se reparta en función de la población, que una parte pequeña se destine específicamente a ayuntamientos más "vulnerables", con una gran cantidad de deuda y también a los que tienen remanentes tan escasos que prácticamente quedan excluidos de los dos mecanismos de liquidez.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo llegar la semana pasada a la FEMP una propuesta de reparto de los 3.000 millones que se distribuiría en función de la población de los municipios beneficiarios, es decir, lo que no tienen remanentes. La intención de las dos partes es que esta semana se termine de cerrar un borrador para que pueda recibir el visto bueno de la FEMP y de los grupos del Congreso y que pueda ser aprobado, con garantías de superar el trámite parlamentario, antes de que termine octubre.

Según explican fuentes municipales, la FEMP quiere ir poco más allá en los criterios de reparto y que de este fondo de 3.000 millones, entre 1.700 y 1.800 se repartan por población y los 200 o 300 millones restantes sirvan para incluir un "corrector" o una prima para los ayuntamientos que se encuentran en una situación "vulnerable" porque no solo no tienen ahorros sino que tiene una elevada deuda. Por ejemplo, apuntan a la localidad madrileña de Parla. Valencia, que es quizá la mayor ciudad que no se verá beneficiada por la suspensión de las reglas fiscales, pero tampoco tiene una deuda elevada.

Por otra parte, la FEMP también pide a Hacienda que en el reparto se tenga en cuenta otro "corrector", para que el fondo de 3.000 millones también pueda beneficiar a municipios que tienen remanentes pero tan escasos que se como si no los tuvieran. Las fuentes hablan de municipios que tienen en el banco 100 euros de ahorros y que, sin ese corrector, se quedarían fuera del fondo de los 3.000 millones.

Según indican, se trataría de un reparto similar al fondo Covid para las comunidades autónomas, donde primó la población, con distintos "correctores". El cálculo que hace en la FEMP es que tanto si tienen ahorros que ahora podrán gastar como si tienen que acudir al fondo de 3.000 millones, los ayuntamientos dispongan de recursos equivalentes a entre 60 y 70 euros por habitante.

Señalan también que el criterio de reparto es el hilo que queda pendiente para que los grupos puedan apoyar en el Congreso el segundo decreto que llevará Montero para aumentar los recursos municipales debido a la Covid. El mes pasado, la Cámara Baja tumbó uno primero que contemplaba un reparto de 5.000 millones de los remanentes municipales pero previo préstamos de todos los ahorros de los ayuntamientos -unos 28.000- al Gobierno y del que se quedaban fuera quienes no tuvieran ahorros.

Este planteamiento de Montero provocó el rechazo casi unánime entre los partidos. Solo lo apoyó el PSOE, también con recelos por parte de los alcaldes socialistas, aunque en el Congreso Unidas Podemos, socio de al coalición, también votó a favor. En todo caso, fue insuficiente y Montero llevará ahora otro decreto que no solo acaba con la condicionalidad sino que crea un fondo para los ayuntamientos que no tienen ahorros dado que, tras negarse durante meses, ahora permite a los ayuntamientos con remanentes que los gasten todos este año y el que viene.