Sánchez afronta este jueves un previsible rechazo del Congreso a otro decreto del Gobierno, sobre fondos municipales

El Gobierno se enfrenta este jueves a un eventual nuevo fracaso en la convalidación de un real decreto en el Congreso. Aunque es algo muy inusual, Pedro Sánchez previsiblemente encajará otra votación en contra de un decreto en la Cámara Baja. En concreto, del decreto ley con el mecanismo ideado por Hacienda para hacerse con los 14.000 millones de ahorros disponibles de los ayuntamientos, a cambio de transferirles solo una parte, 5.000 millones, según una propuesta inicial que sólo empezó a moverse este miércoles, en el último momento y de manera insuficiente, según señalaron los grupos parlamentarios. La primera vez fue en enero de 2019, cuando el Ejecutivo entonces monocolor vio cómo el Congreso tumbaba el primer decreto sobre el alquiler. Fue el cuarto decreto rechazado en democracia, con lo que el previsible fracaso de la ley sobre la regla de gasto de los ayuntamiento sería el quinto y el segundo para Sánchez.

Horas antes de la votación de este jueves, los grupos se mantenían este miércoles en su negativa, a pesar de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, introdujo una modificación que mantiene los 5.000 millones como el máximo de ahorros que los ayuntamientos pueden gastar -tienen ahorrados en conjunto 28.000- pero que hace que no todo ese montante esté vinculado a que antes los alcaldes presten todos sus ahorros al Gobierno central. La ministra ofreció que el 60% de esa cantidad siga vinculada al préstamo previo de los remanentes, mientras que el 40% restante lo estaría a la población de cada municipio. Fuentes de Hacienda explicaron que esto permitiría que ayuntamientos que no tienen ahorros -el de Valencia, por ejemplo, por citar a uno de los grandes- pudieran disponer de fondos. Las fuentes indican que estos porcentajes podrían cambiar, quizá al 50-50-50%, y que la negociación continuaría hasta el mismo jueves.

Sin embargo, la oferta in extremis de Montero no ha hizo cambiar este miércoles la postura de la mayoría de los grupos y horas antes de la votación el Gobierno no contaba con una mayoría para sacar adelante el decreto. Salvo el PSOE, el rechazo entre los partidos a la propuesta de Hacienda ha sido unánime desde el principio. En julio, ya la rechazaron en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde Montero logró cerrar un acuerdo gracias a la abstención de Unidas Podemos y acudiendo al voto de calidad de su presidente, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero.

Tras el parón estival, todos los partidos, incluido Unidas Podemos, se opusieron de nuevo al plan del Gobierno, en una comparecencia de Montero en el Congreso en la que escuchó cómo uno tras otro, todos los grupos menos el socialista le comunicaban que este jueves votarían que no. Para intentar evitarlo, la ministra se comprometió en un primer momento a modificar el decreto una vez convalidado en el Congreso, lo levantó la desconfianza de los grupos.

Aquella sesión terminó con la voluntad de Montero de seguir hablando para llegar a un acuerdo, que no solo ha tardado en sustanciarse con una propuesta de última hora, sino que horas antes de la votación seguía pareciendo insuficiente al resto de grupos.

Los grupos siguen en el 'no'

De hecho, en el Congreso cunde la idea de que la ministra ha esperado hasta el último momento para llevar una nueva propuesta, a pesar de que es considerada, y este miércoles le pedían que "se mueva un poco". En todo caso, hay partidos para quienes la cuestión no estriba en cuántos de sus ahorros Hacienda permita que gasten los Ayuntamientos, sino en cuestiones mucho más de fondo.

El PP hace semanas que reclamó a la ministra que retirara el decreto y presentara otro, donde se permitiera que los alcaldes gasten todos sus ahorros. Los populares consideran que el mecanismo de Montero supone "confiscarlos". ERC no se siente concernida por la última oferta de Montero porque lo que reclaman es que "los ayuntamientos dispongan de su dinero para ayudar a su gente" sin que estos estén vinculados a un préstamo previo al Estado.

Así, este miércoles solo Unidas Podemos se mostraría dispuesto a seguir explorando hasta el último minuto -este mismo jueves- la posibilidad de cambiar su voto negativo. Fuentes del PNV indicaron que seguían en conversaciones con Montero pero que de momento no había nada definitivo como para cambiar su voto negativo.

Más tajantes en la permanencia en el ‘no’ se mostraron ERC y Cs. Y también el PP, que directamente atribuyó las negociaciones de la ministra a sus contactos con “sus socios de investidura”, entre los que horas antes de la votación no encuentró quorum para convalidar el decreto.