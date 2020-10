De vuelta a la UCI seis meses después: "Lo peor no ha pasado, eso viene ahora"

Todos los profesionales coinciden en lo mismo. El coronavirus ha deshumanizado un servicio que necesita a los familiares de los pacientes implicados. Su presencia es vital en la recuperación. La Covid, sin embargo, ha obligado a los seres queridos a quedarse en casa, esperando. Y no es fácil. Los profesionales lo saben bien. Para ellos tampoco es sencillo que la comunicación se limite al teléfono.



Todos los días, Borja Hinojal, médico de Anestesiología y Reanimación y secretario del comité de humanización del hospital, descuelga el teléfono, les llama e informa de la evolución. "Es difícil, es dificilísimo", explica. "En persona ves su reacción, si está entendiendo la información o no, si está en shock… Aquí no".



Tanto Hinojal como el resto de compañeros intentan llamar todos los días a la misma hora, pero no siempre es posible, y ahí empieza la incertidumbre y el calvario de las familias, las preguntas: ¿estará bien?, ¿habrá pasado lo peor?



"La agonía que tiene que pasar el familiar que está esperando una llamada que igual se demora cuatro o cinco horas… esa espera la viven con muchísima angustia". Para él, ver cómo se apagan los pacientes es duro, informar a los familiares también lo es. "Decirle a alguien que su familiar ha fallecido es horrible, horrible de verdad".



Por todo eso, el comité de humanización del hospital –ese que decidió que los familiares de esos pacientes que se apagan le den el último adiós con los EPI puestos–, está llevando a cabo encuestas a 100 familias para conocer cómo han vivido todo el proceso y qué se puede mejorar.