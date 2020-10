Celma presenta su candidatura a la presidencia provincial del PP para impulsar "la libertad y la prosperidad"

Para ser candidato debe conseguir 75 avales de más de 12.000 afiliados, han informado fuentes del PP. El 17º Congreso Provincial del PP Zaragoza se celebrará el 14 de noviembre en Zaragoza, aunque podría ser por vía telemática.

Celma ha pedido el aval y el voto a los afiliados del PP Zaragoza, acompañado del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y otros alcaldes de la provincia, como el de Illueca, Ignacio Herrero.

Ha elogiado a José Atarés, Santiago Lanzuela y Manuel Giménez Abad, también al presidente actual del PP Aragón, Luis María Beamonte, el presidente provincial saliente, Javier Campoy, y la expresidenta de la Comunidad Autónoma, Luisa Fernanda Rudi. "La política consiste en poner en el centro a las personas con sus aspiraciones, necesidades y proyectos", ha aseverado.

Ramón Celma ha proclamado que "hoy los zaragozanos, como el resto de los españoles, reclaman políticos con liderazgo que pongan las instituciones al servicio de los ciudadanos", poniendo el ejemplo de Jorge Azcón, Francisco Artajona y José Manuel Aranda "y tantos otros alcaldes y concejales".

"Mi padre, mi abuelo y hasta cinco generaciones son de esta tierra, por la que me han inculcado amor y cariño, afán de servicio, pero es de agradecer a personas de referencia en la provincia, como Jorge Azcón, que ha conseguido unir a líderes de distintos partidos de toda España, que esté aquí apoyándome, o personas como los alcaldes de Calatayud, Illueca y otros tantos que no me pueden acompañar y me muestren su apoyo", ha continuado.

Ramón Celma ha recordado que se afilió a las Nuevas Generaciones del PP Aragón a los 18 años, cuando era presidente Jorge Azcón, quien dijo en una Junta Directiva Provincial que lo importante era gobernar, como también Luis María Beamonte en una Junta Directiva Regional.

También ha dicho que "si uno mira, en la provincia hay referentes en todas las edades; hay gente con gran valía en todo el territorio y hay que contar con todos" porque "el equipo tiene que estar contrastado y equilibrado". El proyecto del PP se basa en "sumar gente", ha aseverado.