Rocío Flores Carrasco cumple 24 años con el deseo de recibir una felicitación de su madre

Menudo año este 2020 para que, justo el día en el que cumples 24 otoños, el calendario marque martes y 13. Pero así es un poco la propia vida de Rocío Flores Carrasco, que espera disfrutar este día con los suyos (ya tenga que ser a distancia por el coronavirus), y, aunque sea de forma inconsciente, recibir esa felicitación que nunca llega.

Es decir, la de su madre, Rocío Carrasco. Es cierto que en las últimas fechas, la nieta de Rocío Jurado ha estado más cerca de, por supuesto, su novio, Manuel Bedmar, con quien acaba de agenciarse un nidito de amor (y de lujo) frente al mar, y de Antonio David.

De hecho, desde que acabase este verano, no solo ha salido a defender a su padre, sino también a Olga Moreno, su pareja, a quien ha dedicado unas palabras que, desde luego, no buscan una reconciliación (si es que es pretendida) con su madre: "La que me ha criado es Olga, le pese a quien le pese".

Es menester recordar que precisamente hace un año, Rocío Flores celebró su 23º cumpleaños lejos de su persona favorita, su padre, quien estaba encerrado en la casa de GH VIP 7. Al menos sí que pudo tener a su lado a sus hermanos David y Lola.

"Gracias a mi familia y a mis amigos por haber hecho de este día un día inmejorable. Me falta un pilar fundamental, mi jefe, pero no pasa nada: cuando salgas, espero que muy tarde, lo celebramos. 23 añitos siendo una persona muy afortunada", escribió en su Instagram hace 365 días dejando patente que no echaba de menos a su madre.

Lo curioso, claro, es que nadie olvida que a pesar de que hace más de 7 años que no se hablan -ni, por ende, se reconcilian-, en mitad de su concurso en Supervivientes, a lágrima viva y a todas luces abatida, Rocío Flores mandó en horario de máxima audiencia una felicitación a su madre el 29 de abril -día en el que la hija de La Más Grande cumplía 43 años-.

"Decirte que muchas felicidades, me encantaría poder decírtelo en privado, pero bueno... Espero que disfrutes de tu cumpleaños lo máximo que puedas, y me encantaría que habláramos las cosas en privado, pero estoy en este concurso...", le salió de dentro desde Cayos Cochinos.

Aunque hubo quien dijo que lo hizo solo por ganarse el favor de la audiencia del reality, el gesto estaba ahí. Y la pelota, en el tejado de la esposa de Fidel Albiac, al que su propio tío, Amador Mohedano, culpa de las deudas de su sobrina y tilda de ser "la ruina". Además no se corta en hablar de traición y de que Rocío Carrasco "no es feliz".

Sea como fuere, aquella conversación entre madre e hija nunca llegó y parece que fue un acercamiento inane, puesto que ambas están cada una a los suyo: la madre al borde del desahucio peromensajeándose con su hermana, Gloria Camila; y la hija recibiendo los besos de su hermano David para que cumpla "muchos años más" a su lado y, claro, de su chorbo.

"Felices 24, mi vida. El quinto cumpleaños que paso a tu lado y espero que sea así el resto de nuestras vidas. Contigo he encontrado todo lo que andaba buscando y contigo he aprendido lo que es el amor verdadero y puro. Siempre estaré a tu lado. Te quiero muchísimo", ha escrito Bedmar.