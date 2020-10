Amador Mohedano, muy rotundo, culpa a Fidel Albiac de las deudas de su sobrina: "Es la ruina de Rocío Carrasco"

Rocío Carrasco y Fidel Albiac atraviesan una delicada situación económica marcada por la enorme deuda a la que se enfrenta el empresario, pues, en el peor de los casos, el matrimonio podría perder su casa.

La noticia publicada el 30 de septiembre en las páginas de Lecturas llegó a los oídos de Amador Mohedano, quien el pasado jueves se pronunció acerca de la complicada situación de vive su sobrina. Y es que, si bien Rosa Benito ya apuntó de manera contundente que Carrasco "le da pena", este habló en la misma línea.

"Me he enterado por la prensa. No lo entiendo, la verdad, no entiendo que con esa herencia que ha recibido, estas cosas yo la verdad es que... pero vamos, la ruina de Rocío Carrasco es Fidel", opinó ante los medios de comunicación el hermano y exrepresentante de Rocío Jurado.

Además, Mohedano tampoco comprende que su sobrina tenga propiedades a nombre de su pareja. "Me parece una locura, una barbaridad, de verdad. Hemos trabajando toda la vida. Toda la vida jugándonos la vida en carretera, aeropuertos, estudios, países... su madre y yo dedicados al trabajo, con lo que cuesta que ahora estuviese a nombre de Fidel, me parece una aberración".

Finalmente, el ex de Rosa Benito (de la que habló recientemente para decir que Sálvame había acabado con relación), dio una última valoración: "Yo no sé cómo van los pasos si fueran judiciales, pero todo llegará y pues ya se entenderá".