Antonio David Flores carga contra Fidel Albiac: "Es un tío que no da palo al agua"

Rocío Carrasco y Fidel Albiac están pasando su peor momento económico en años, acumulando durante los últimos meses y, sobre todo, por culpa de la crisis por la pandemia del coronavirus, unos impagos de grandes cifras que les puede llevar a la calle en el peor de los casos.

Lecturas reveló este miércoles que la pareja teme perder su ya de por sí maltrecho patrimonio dado que Fidel está en el punto de mira de Hacienda, que le reclama 150.000 euros por el impago del IRPF en el curso de 2015.

De no hacer frente pronto a esta deuda, el matrimonio podría perder una parte importante de sus bienes patrimoniales, entre los que se hallaría el chalet en el que viven.

"Un tío que no ha dado palo al agua, que no ha currado en su vida, ¿cómo tiene la capacidad de facturar por encima de los 400.000 euros para que Hacienda le reclame 150.000 euros?

De eso hablaron en Sálvame, programa en el colabora el ex de ella y padre de sus dos hijos, Rocío y David. Antonio David Flores, como el resto de los colaboradores del programa, ofreció su visión de lo que la pareja está viviendo y aprovechó para cargar contra el marido de su ex.

"Mi pregunta es: un tío que no ha dado palo al agua, que no ha currado en su vida, ¿cómo tiene la capacidad de facturar por encima de los 400.000 euros para que Hacienda le reclame el ejercicio de 2015-2016 150.000 euros? ¿Alguien me puede contestar a la pregunta?", argumentó el exguardia civil.

Por su parte, Kiko Matamoros aclaraba que Albiac no ha liquidado ninguna sociedad, porque "la sociedad es él". "Ellos [Fidel y Rocío] tienen una casa que vale 4 millones de euros; la ruina real es que el patrimonio está a nombre del otro", aseguró el veterano colaborador.