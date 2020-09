Ana Rosa, sobre el acercamiento entre Gloria Camila y Rocío Carrasco: "Es raro que escriba a su hermana y no a su hija"

Los entramados de la familia Carrasco-Flores ocupan el espacio televisivo de los programas del corazón más importantes de este país. Las nuevas noticias no dejan de aparecer y la prensa del cuore está al acecho de la nueva exclusiva. El bombazo de esta semana es un posible acercamiento entre las hermanas Gloria Camila y Rocío Carrasco.

Antonio Avilés desveló en el programa de Viva la vida, a través del testimonio de Alejandra Rubio, el rumor de que la hija de Ortega Cano y su sobrina Rocío Flores se habrían distanciado. Su padre, Antonio David Flores, desmintió esta información en el programa en el que colabora, Sálvame, y envió una advertencia a la hija de Terelu Campos.

Todos estos rumores vieron nacer a uno nuevo, Gloria Camila y Rocío Carrasco habrían tenido un acercamiento. El programa de Ana Rosa ha desvelado este miércoles una exclusiva, y es que, al parecer, la primogénita de Rocío Jurado se había puesto en contacto con su hermana a través de un mensaje de WhatsApp.

Los colaboradores del magazine matutino de Telecinco se han sorprendido y algunos han dudado de la veracidad de este supuesto acercamiento. Los periodistas preguntaron tanto a Gloria Camila como a Ortega Cano por esta información y ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

La familia Mediaset está a la espera de la reacción de Rocío Flores ante esta noticia, si se demostrara que este rumor es cierto. Asimismo, una de las más sorprendidas ha sido la presentadora Ana Rosa Quintana, que ha confesado que le parece extraño este acercamiento después de casi siete años sin contacto.

"La receptora de ese mensaje, después de no saber nada durante siete años de su hermana, que se muere su madre, con su padre en la cárcel, con su hermano con los problemas que ha tenido... ¿No contestas o no preguntas a cuento de qué viene esto ahora?", ha opinado Quintana.

"¿No te parece raro que Rocío Carrasco escriba a su hermana y no escriba a su hija? A mí me parece rarísimo", ha comentado la conductora del programa. El resto de colaboradores han puesto el punto de mira la intencionalidad de la ex pareja de Antonio David Flores para enviar ese mensaje a su hermana.

Al parecer, Fidel Albiac, actual pareja de Carrasco, está atravesando una mala situación económica y Los contertulios de AR han planteado la posibilidad de que la hija de Rocío Jurado quiera ganar dinero con las demandas a su ex marido y cubrir sus deudas.