Amador Mohedano airea los trapos sucios con Rocío Carrasco: una traición, 11 años sin verse y un aviso: "No es feliz"

Amador Mohedano sigue en pie de guerra contra Rocío Carrasco. El hermano de Rocío Jurado, a la que reconoció pensar todas las noches, sigue aireando los trapos sucios de la familia con su sobrina en el punto de mira y en el objetivo de todas las críticas.

"Con mi sobrina no he discutido nunca, pero hubo un momento en el que me hizo mucho daño. Me traicionó", señaló en Viva la vida respecto al origen de su distanciamiento y nula relación, que, reconoció, dura ya más de una década. "Llevo once años y las cosas van a peor. A ver si mi hermana Rocío hace fuerza con la Virgen para que nos volvamos a reencontrar".

"Si no quiere saber nada de la familia, allá ella. Pero llega un momento que no tener un detalle ni un mensaje con tus hijos, hombre, reviento", dijo respecto a la relación de su sobrina con sus hijos, Rocío y David. "He perdido la esperanza, y mi familia también. Nos ignora totalmente, a sus hijos… no se entiende", indicó.

A este respecto, recordó las veces que Rocío Flores se ha intentado poner en contacto con su madre para iniciar un acercamiento y ella le ha contestado: "No quiero saber nada de ti".

Además, aseguró no ver "feliz" a la hija de su fallecida hermana. "Se lo noto en la cara, yo la conozco, o la conocía. Debe de estar pasándolo mal, pero es lo que hay".