Presupuestos, moción de censura y los primeros pasos del plan de recuperación: los retos más inmediatos de Sánchez

España es un país lleno de tópicos, como todos, pero los que suceden en nuestro país tienden a hacerse más realidad: se nos acumula el trabajo en un espacio corto de tiempo. Eso es precisamente lo que le va a suceder al Gobierno de coalición en los próximos días. En la festividad, novedosa, del 12 de octubre, el Ejecutivo trató de mostrar de nuevo unidad. Dadas las circunstancias ya es mucho. La tensión con Madrid y la consiguiente aplicación del estado de alarma ha vuelto a poner a Pedro Sánchez en una posición delicada. Pero ese no fue más que otro asunto de los muchos que tiene encima de la mesa, pues el presidente afronta en los próximos días fechas clave en su calendario.

La crisis del coronavirus ha llenado la realidad de momentos históricos, y el Gobierno no sale de una para meterse en otra. A los asuntos más personificados como la investigación que involucra a Pablo Iglesias se une también al tira y afloja con Ayuso o la polémica con el veto al rey en Barcelona que, aunque haya pasado tiempo, sigue candente. Pero los acontecimientos no dan ningún respiro. Es más, Sánchez tendrá que afrontar nada más y nada menos que una moción de censura.

"No vamos a participar de ese espectáculo, porque es importante ser patriota y saber sumar". Esta frase no es de alguien del PSOE o de Unidas Podemos. La pronunció el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y da buena cuenta de que a Vox, en esto, solo le apoya Vox. El 21 y 22 de octubre se debatirá y se votará en el Congreso una moción para "echar al peor Gobierno posible". Pero no alcanzará su cometido principal. Los síes solo serán los de la bancada de Vox, puesto que los populares -y también Ciudadanos- se han desmarcado. "Vox es como Podemos, pero de derechas", sentenció Egea con rotundidad.

No obstante, Sánchez tendrá que escuchar como tanto Santiago Abascal como Ignacio Garriga (encargado de defender la moción como hizo José Luis Ábalos en su momento en la que acabó con el Gobierno de Rajoy) exponen los porqués de este paso. Vox anunció la moción de censura en julio y la registró a finales de septiembre, cumpliendo con lo dicho. Además, no parecen excesivamente preocupados porque no vaya a tener los votos necesarios: las mociones pueden ser relevantes incluso perdiéndose. Eso busca Vox. Ni más ni menos que marcar la agenda. Con todo, Pedro Sánchez se verá obligado a 'defenderse'.

Si en clave política la agenda es apretada, en lo que a economía se refiere no va a ser menos. El 15 de octubre es la fecha tope para enviar a Bruselas el primer borrador de los Presupuestos Generales del Estado, sobre los que el Ejecutivo ya ha avanzado con el techo de gasto. Eso sí, el tiempo apremia y todavía no está muy claro quienes van a ser los socios para esas cuentas. "ERC puede tener un papel interesante, sobre todo en clave catalana con las elecciones dentro de pocos meses, pero Ciudadanos también jugará su papel para despegarse del bloque PP-Vox", comentó en su momento el politólogo Edu Bayón.

¿Se puede enviar a la Comisión Europea un borrador muy primario? Sí. De hecho es lo que parece que va a suceder. "Lo normal es, tal como están las cosas, que España de primeras envíe un poco una chapuza", cuentan fuentes de Bruselas a 20minutos. La idea del Ejecutivo es poder tener los Presupuestos aprobados a principios de 2021, aunque las cuentas 'eternas' de Montoro tengan que estar vigentes también durante unos días de 2021. Los Presupuestos, asimismo, son esta vez una herramienta más decisiva si cabe, porque a través de ellos "se van a vehicular los fondos europeos".

Unos fondos de recuperación de la UE que van a tardar en llegar. La primera idea era que estuvieran disponibles en enero, después se empezó a pensar en primavera, y ahora las voces más pesimistas ya hablan del verano. Las conversaciones entre Consejo, Parlamento y Comisión (sobre todo entre los dos primeros) siguen, pero lo hacen a un ritmo excesivamente lento y con varios puntos de desacuerdo. El mecanismo sobre el estado de derecho es el cisma principal, y hasta que eso no se desbloqueé el calendario no se moverá.

"Es posible acceder a los fondos sin Presupuestos, pero no sería lo ideal, porque indirectamente son dos cosas que van relacionadas", confirman las fuentes. Es más, la idea de Sánchez es incluir ya 27.000 millones de ese dinero en las cuentas de 2021, y 72.000 en los primeros tres años. "Es una cantidad elevadísima, y la capacidad de absorción de fondos por parte de España no es la mejor", avisan quienes conocen la trastienda de Bruselas. De todas maneras, el Gobierno de coalición ya trabaja en la mejor manera de gestionar esos fondos, con una oficina que tendrá a Manuel de la Rocha al frente. De la Rocha fue, precisamente, la mano derecha del presidente en aquel Consejo Europeo de julio en el que se acordaron los 750.000 millones de ayudas.

Desde marzo la agenda de Pedro Sánchez y su Gobierno está llena de fechas clave. Octubre seguirá por esa línea. Política, economía, exigencias de la UE, la Comisión vigilando y otra serie de frentes abiertos que enseñarán al Ejecutivo un camino u otro de aquí a final de año. 2020 todavía no ha acabado, y quién sabe que giros inesperados tendrá todavía pendientes.