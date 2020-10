Zaragoza.- La hostelería recurrirá la orden del Gobierno de Aragón por la que la ciudad pasa a fase 2

Los hosteleros han explicado en una nota de prensa que alguna de las medidas que recoge son "injustas" y "muy lesivas" para el desarrollo de su actividad económica.

Las asociaciones han indicado que el sector "no es ajeno" a la situación actual sanitaria a causa de la pandemia del coronavirus, ni al momento actual "en el que se pide a todos los zaragozanos, zaragozanas y otros visitantes" que "actúen con responsabilidad".

No obstante, han considerado que su actividad puede desarrollarse "con la normalidad que venía dándose en este momento", así como "con todas las medidas de garantía e higiénico sanitarias que se dan en la mayoría de establecimientos", muchos de ellos adheridos al sello de 'Hostelería Segura', que incluye una declaración responsable del establecimiento y una formación integral de todos sus trabajadores.

La nueva orden SAN/958/2020 vuelve a una nueva fase 2 a Zaragoza y a los establecimientos a unos aforos "que no resultan rentables para muchos", además de eliminar el servicio de barra, "algo imprescindible para muchos bares, cafés y restaurantes y muchas empresas familiares o micropymes que están sufriendo una crisis hasta ahora no conocida y que no saben cuanto van a poder aguantar".

NO SE HA DEMOSTRADO

Las asociaciones han lamentado que, de nuevo, "se vuelva a señalar a la hostelería, cuando nunca se ha demostrado con cifras la influencia de esta actividad en los positivos de la COVID-19", mientras se permite el desarrollo de otras actividades, económicas o sociales, "que sí resultan perjudiciales para la sociedad y que, sobre todo, están incontroladas".

Según el sector, otros Departamentos de Sanidad de países como Gran Bretaña o Francia señalan que la influencia de la hostelería en posibles rebrotes o positivos se cifra entre el tres y seis por ciento, "como máximo".

En España y Aragón, "todavía no se sabe, pero se siguen tomando medidas que influencian y agravan el desarrollo de esta actividad económica" y, en Zaragoza, se da a conocer cuando ya estaban "la mayoría de mesas y espacios reservados" por lo que "se pone en grave aprieto a un establecimiento que debe decidir a qué familia no podrá reunir estos días dadas estas mermas y reducciones de aforo".

"Esto sin duda es otro daño, en este caso social y reputacional, que no se tiene en cuenta, pero importante para empresarios, profesionales y clientes", han esgrimido las asociaciones.

Asimismo, han manifestado que esperan una "sentencia favorable", como se ha dado con los horarios o el desarrollo de banquetes y otros eventos durante estos meses por parte del TSJA y han invitado a los establecimientos desarrollar la actividad, siempre y más en estas fechas, "con total seguridad y consciencia", al uso de geles, mascarillas siempre que se requiera y preferencia de elementos digitales (en cartas o pagos) para no propagar más el virus.

"No podemos contribuir a fomentar más positivos", pero la hostelería también "quiere trabajar en unas condiciones dignas y sacar adelante esos más de 20.000 empleos que se dan de forma directa en Zaragoza", y de los que dependen muchas familias "que son, a su vez, las que soportan gastos, impuestos y otros muchos empleos".