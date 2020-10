Coronavirus.- Los hosteleros piden responsabilidad a empresarios y prudencia a los clientes

En una nota de prensa, el presidente de la patronal hostelera, Antonio Luque, ha agradecido la afluencia de clientes a los establecimientos los fines de semana pero también pide comprensión a los consumidores "ante las medidas que estamos obligados a cumplir respecto al aforo, el horario y la higiene".

Como ha recordado, las mesas, o grupos de mesas, no pueden superar el máximo de diez comensales, el consumo de comida o bebida no puede ser de pie en ningún caso, no se pueden recibir nuevos clientes a partir de las 0,00 horas y el uso de la mascarilla es obligatorio para entrar en los establecimientos, para abandonarlos y para acudir al aseo.

La patronal ha recordado a los hosteleros asociados la obligatoriedad del cumplimiento de todas estas medidas para la seguridad de todos frente a la Covid-19, y por ello, piden a todos los clientes "la comprensión y aceptación de las mismas".

De este modo, Luque pide responsabilidad "para que podamos trabajar con tranquilidad", pero también recuerda que esta patronal "amparará siempre al empresario que cumple y denunciará al incumplidor". "Los hosteleros incumplidores restan credibilidad a todo el sector, perjudican al compañero, ponen en riesgo la salud y tiran por tierra mucho trabajo que hace esta asociación ante las administraciones y tras los acuerdos que hemos alcanzado", zanja.