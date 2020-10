La coalición PP-Cs descarta un adelanto electoral y aleja la ruptura en Madrid

La distancia que han evidenciado en los últimos días los socios de gobierno en la Comunidad de Madrid, PP y Cs, ha vuelto a alimentar estos días, por enésima vez en 13 meses de legislatura, el fantasma de una ruptura en la Puerta del Sol, ya sea por la convocatoria de elecciones anticipada o por una moción de censura.

La diferente postura que ambos partidos han mantenido en torno a la coordinación con el Gobierno central para gestionar la elevada transmisión de coronavirus en la región, la dimisión de Alberto Reyero (Cs) como consejero de Políticas Sociales y la decisión de recurrir a los tribunales la orden del Ministerio de Sanidad que obligaba a confinar diez localidades madrileñas, incluida la capital, han sido los principales detonantes de que en Madrid se hable, de nuevo, de crisis de gobierno.

Públicamente, PP y Cs cierran filas en torno al Ejecutivo y apuntalan su proyecto con declaraciones públicas más o menos grandilocuentes. "Los que fantasean con que al Gobierno de Madrid le queda poco tiempo se van a desesperar", sentenció hace unos días Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda (PP).

Este martes ha sido el responsable de Transportes (Cs), Ángel Garrido, quien ha defendido la unión de PP y Cs como "la mejor combinación posible" para gobernar Madrid y ha descartado "absolutamente" un adelanto electoral.

También los líderes nacionales se mueven en este espectro. "En Madrid no va a haber adelanto electoral anticipado y en Madrid no va a haber moción de censura", ha enfatizado este martes el presidente del PP, Pablo Casado, para advertir que el "compromiso" que tiene con Inés Arrimadas es "firme". El portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, también ha asegurado que el Gobierno de Madrid está "unido" y adopta decisiones de manera solidaria.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, donde PP y Cs también gobiernan en coalición, llegan idénticas manifestaciones: el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha señalado que "no hay riesgo de ruptura" y la vicealcaldesa Begoña Villacís a insistido en que ahora "es momento de serenarse, de tranquilizarse, de ser capaces de hacer cosas que no se han hecho... No va a haber elecciones, no va a haber moción de censura".

En Madrid hay un gobierno sólido que cumplirá el mandato de los madrileños toda la legislatura, sin elecciones anticipadas, ni moción de censura. El PSOE usa las instituciones al servicio del partido pero las coaliciones PP y Cs sirven para resolver los problemas de los españoles pic.twitter.com/FIXXnaMMf8 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) October 6, 2020

"Ayuso tiene el gobierno que quiere"

Los portavoces de las fuerzas políticas con representación en la Asamblea de Madrid también se han pronunciado este martes sobre el que se ha convertido en el asunto político de la jornada en la Comunidad, con permiso del desencuentro que mantiene el Ejecutivo madrileño con el estatal por las dudas de este sobre los datos de evolución de la pandemia en Madrid.

Tras la Junta de Portavoces del hemiciclo regional, Rocío Monasterio, de Vox, se ha mostrado abiertamente a favor de una ruptura entre PP y Cs en la Comunidad, mientras que los portavoces de estas formaciones han restado hierro al asunto.

"Ayuso tiene que solicitar medidas cautelarísimas y convocar elecciones en la Comunidad para evitar la entrada de la izquierda con una moción de censura (...) el PP, cuando lo necesite en la Comunidad, va a tener a Vox con lealtad", ha asegurado Monasterio, que siempre ha sido muy crítica con la cuota Cs del Gobierno.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha atribuido a "fuentes anónimas, mentideros y rumorología" las manifestaciones que se escuchan estos días sobre adelanto electoral en la comunidad. "Esta mañana he hablado con Ayuso y me ha dicho que está en plena sintonía con Arrimadas y con Cs. Ella tiene el Gobierno que quiere", ha aseverado el portavoz popular.

Menos categórico, pero en la misma sintonía, se ha situado el portavoz naranja, César Zafra. Preguntado por si Cs se siente "cómodo" gobernando por el PP, Zafra ha destacado: "No venimos a estar cómodos ni a recibir aplausos. Estar cómodos es lo de menos, venimos a trabajar".

"Si tiene que haber elecciones, que las convoque"

El líder del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, sobre el que pesaría la responsabilidad de capitanear una moción de censura al ser el líder de la oposición, tampoco ha dado muchas más pistas sobre la hipotética moción de censura que se estaría fraguando. "No es el momento", ha insistido el portavoz socialista. El PSOE, ha dicho Gabilondo, discrepa de la gestión de Díaz Ayuso, pero su voluntad no es "acceder al poder sobre todas las cosas y a cualquier precio".

Mientras, los portavoces de Más Madrid y Unidas Podemos han insistido en sacar adelante una moción de censura que desaloje a la presidenta y, en este ánimo, han vuelto a tender la mano al vicepresidente Ignacio Aguado, pues los grupos de izquierda necesitan al menos tres votos para obtener la mayoría absoluta que aseguraría el éxito de la maniobra.

Pablo Gómez Perpinyà, de Más Madrid, ha asegurado que Aguado tiene dos opciones: "Seguir siendo la tabla de salvación de Ayuso mientras sus consejeros abandonan el barco y los madrileños se hunden o, bien, evitar el naufragio". "Queremos tenderle la mano para esta segunda opción. Creo que es evidente que este Gobierno no ha sido ningún Gobierno, sino que han sido bastantes inoperativos", ha insistido.

"Pensamos que si tiene que haber elecciones, que las convoque. Y si no lo hace es porque sabe que en una convocatoria electoral perdería", ha sostenido Isa Serra, portavoz de Unidas Podemos-Madrid en Pie-IU, refiriéndose a la presidenta. "La Comunidad necesita un cambio de rumbo", ha agregado, porque PP y Cs no han podido "ni aprobar presupuestos ni cumplir con el acuerdo de Gobierno".