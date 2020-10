Illa, tras la bajada de la incidencia en Madrid: "Tenemos dudas sobre el retraso en las notificaciones y la incorporación de los antígenos"

Madrid lleva semanas en boca de toda España por la situación crítica de la pandemia en la Comunidad. Desde el Ministerio de Sanidad, han hablado de una situación "epidemiológica extrema" y "preocupante" en la capital de España y su entorno. Este lunes, el departamento de Illa considera que los niveles de contagio siguen siendo "alarmantes" y que las medidas que estaba tomando la región no eran suficientes. Pese a que los últimos datos de Madrid muestran una bajada de los contagios y de incidencia acumulada, el ministro Salvador Illa no habla de una mejoría y señala que "tienen algunas dudas sobre el retraso en las notificaciones y la incorporación de los test de antígenos".

Así lo han indicado en la rueda de prensa de este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

En la comparecencia, los periodistas les han preguntado si la bajada importante de casos en la Comunidad tienen que ver con las restricciones que aplicó el Gobierno de Ayuso, y Simón ha defendido que de las 49 ZBS con movilidad restringida, "25 redujeron su incidencia pero 24 subieron". "La evolución de las zonas con incidencia superior a 500 va aumentando. Estamos todavía en una fase de ascenso relativo", ha indicado.

Sin embargo, Simón cuando fue cuestionado por la fiabilidad de los datos de Madrid después de que este lunes haya informado de una incidencia acumulada de 586 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, cuando el viernes era de 647, ha atribuido que la bajada de la incidencia que se ha observado en Madrid coincide con el fin de semana y hay "unos retrasos en los datos que tienen que contabilizar en los próximos días".

Además, ha añadido que otro impedimento que favorece esa bajada son los test rápidos de antígenos que se empezaron a usar "hace 10-12 días", y "con más importancia" a finales de la semana pasada, y ha dicho que "al no estar bien adaptado el sistema de vigilancia, no están llegando todos los resultados". "Eso podría tener también algo que ver con esta bajada en la incidencia", ha zanjado.

Tanto Illa como Simón han adelantando que mañana martes hablarán de esto en la reunión con el grupo COVID-19 y lo valorarán con los responsables del sistema de notificación de la comunidad: "Esperemos que podamos aclarar la situación en breve".

"La situación no es favorable"

Asimismo, desde Sanidad avisan de que la situación "no es favorable" y que el objetivo no es llegar a una incidencia acumulada de 500 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, sino a 50 por 100.000 habitantes. Se trata de una situación óptima para todo el territorio nacional y a la que "no se llegará en cuestión de dos o tres semanas".

"No es fácil controlar la curva pero si se controla en todo el territorio al mismo tiempo, si se reduce la movilidad, se puede reducir la incidencia acumulada de forma mucho más rápida y se puede bajar la capacidad de transmisión. Una vez que se consigue una reducción muy rápida el objetivo es llegar a los 250 por cada 100.000 habitantes y después a los 50. No es cuestión de dos o tres semanas, pero ha habido comunidades que lo han conseguido", ha subrayado Simón.

Por su parte, el ministro Illa, ha reconocido que de momento Madrid ha aplicado unas medidas contundentes que si no dan resultado habrá que incrementarlas. En cuanto a su relación con el consejero de Salud de Madrid tras los últimos rifirrafes a cuenta de las medidas restrictivas que adoptar en la comunidad, Illa ha sostenido que le tiene la "máxima consideración" y que va a seguir "en contacto con él".

El mejor dato desde el 11 de septiembre

Los datos de este lunes de la Comunidad de Madrid muestran una bajado su incidencia acumulada en los últimos 14 días a niveles parecidos a los del 11 de septiembre y se sitúa en los 586. El descenso se observa más en las cifras publica a diario desde la Consejería de Sanidad y que corresponden a este último día.

La región ha sumado de 726 casos nuevos de coronavirus, de los que 162 se asignan a las últimas 24 horas, una cifra que contrasta con los 1.005 del viernes. En total, desde el último informe publicado el pasado viernes, con datos correspondientes al jueves, se han notificado 7.184 casos nuevos, hasta alcanzar los 256.667 positivos por PCR en el acumulado desde el inicio de la pandemia.