Llum verda a l'avantprojecte de llei d'acompanyament amb deduccions socials i un fons d'economia circular

20M EP

El ple del Consell ha aprovat aquest divendres l'avantprojecte de la llei de mesures fiscals de la Generalitat per al 2021, la coneguda com a llei d'acompanyament als pressupostos, amb un nou fons d'economia circular i deduccions per a treballadors afectats per ERTO, famílies que visquen en pobles buidats, víctimes de violència masclista, donacions per a investigar el coronavirus i algunes 'verdes' per a vaixells que utilitzen gas natural o en la compra de bicis elèctriques.