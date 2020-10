Laura Escanes celebra el primer cumpleaños de su hija Roma publicando unas imágenes inéditas de su nacimiento

Este no es un viernes cualquiera para Risto Mejide y Laura Escanes, ya que el matrimonio celebra el primer cumpleaños de su hija Roma. La influencer lo ha contado a través de su perfil de Instagram, el espacio que ha escogido para dedicarle unas emocionadas palabras a la pequeña.

La modelo catalana ha compartido dos fotografías inéditas del día en el que dio a a luz a su bebé. En la primera, aparece posando junto al publicista en el hospital. Se trata de una imagen en la que ambos se muestran sonrientes y preparados para el parto. Por su parte, la segunda imagen, esta vez en blanco y negro, muestra a Escanes en la camilla, a la espera de entrar al quirófano.

"Foto de hace un año. A punto de conocer el amor más inexplicable que he sentido jamás. Hoy es un día muy especial. Hoy hace un año que llegaba al mundo mi vida entera. Nuestra vida entera. Tus padres te quieren incondicionalmente, Roma", ha escrito la joven en el post.

Los mensajes de cariño y las felicitaciones no han tardado en llegar. Entre ellas, se encuentran la de la presentadora Marta Flich, compañera de Risto Mejide en Todo es mentira; o la de las influencers Paula Gonu, Verdeliss o Marta Lozano, que no han dudado en comentar en este día tan especial para la pareja.

El nacimiento de Roma cambió la vida del matrimonio, que se ha volcado plenamente en su bebé, tal y como han demostrado durante el último año. Asimismo, ha sido Escanes la que más contenidos ha publicado sobre su embarazo o su maternidad para aconsejar así a otras madres primerizas.

Una muestra de ello es la confesión que compartió la influencerde 24 años a principios de septiembre: la joven explicó por qué no le da el pecho a Roma. "Nunca había sentido ese instinto. Ni de pequeña ni de más mayor. Nunca me imaginaba dando el pecho y siempre decía que yo no lo daría", contó antes de hacer un resumen sobre su etapa vital: "Mamá feliz. Bebé también feliz y sana".