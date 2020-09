Laura Escanes se sincera sobre por qué no le da el pecho a su hija: "Hice caso a mi instinto"

Uno tiene que ser sincero consigo mismo. Incluso si eso significa ir a contracorriente y resistir ante una oleada de críticas porque la opinión pública no lo comprenda. Es lo que ha tenido que vivir Laura Escanes desde que naciese la pequeña Roma. Pero ella lo tiene claro. Y no se cansará de repetirlo.

La influencer ha querido sincerarse con sus seguidores (acumula un millón y medio en Instagram) y les ha propuesto que le hagan varias preguntas que ella iría contestando con la mayor honestidad. Y no ha desestimado ninguna de las cuestiones que sus fans le han planteado.

Para empezar, varios usuarios quisieron saber cómo lleva las críticas que recibe (también multitud de bromas y hasta algún insulto) por la diferencia de edad que les separan a ella de su pareja, Risto Mejide: el presentador tiene 45 años (cumple 46 a finales de noviembre) y la it girl sopló en abril 24 velas.

"Después de cinco años [de relación; de matrimonio llevan desde 2017] seguimos igual. No creo que esto acabe nunca", han sido sus palabras sobre algo que parece ser que ya no le afecta tanto. Y los fans hilaron esta pregunta con el hecho de que sus trabajos hagan que estén separados gran parte de la semana por sus diferentes compromisos profesionales.

"Lo normal es que estemos juntos casi todas las semanas, así que no estamos mucho tiempo separados. A mí también me toca viajar muchas veces a Madrid por trabajo", ha reconocido Escanes, que poco después se enfrentaba a esa pregunta que siempre le hacen y para la que siempre tiene una respuesta preparada.

"¿Por qué decidiste no dar el pecho? ¿Lo tenías ya pensado o surgió así?" quiso saber un usuario anónimo. Para ello, la influencer barcelonesa no ha dudado en desvelar la razón primordial: "Nunca había sentido ese instinto. Ni de pequeña ni de más mayor. Nunca me imaginaba dando el pecho y siempre decía que yo no lo daría".

"Cuando me quedé embarazada dudé", ha reconocido Escanes matiza que esas dudas provenían en su mayor parte "por la presión que sentía". "Así que finalmente hice caso a mi instinto. No le di el pecho y mamá feliz. Bebé también feliz y sana".