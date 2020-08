El enamorado poema de Risto Mejide a Laura Escanes: "Basta ver el reflejo..."

Uno se enamora por primera vez y la poesía de repente le sale a borbotones, como si siempre hubiese estado en el interior de uno mismo, como un poder que pedía salir a gritos. O algo así, pero sin que sea la primera vez y sin que se aun amor nuevo: solo seguir enamorado como Risto Mejide sigue estando enamorado de Laura Escanes.

La pareja junto con su hija Roma y el primogénito del presentador de Todo es mentira, Julio, fruto de su relación con Ruth Jiménez, han pasado unos días de asueto en el estany de Malniu, un lago cerca de Meranges, en la Baja Cerdaña de la provincia de Girona, y ahí le ha llegado la inspiración al publicista.

El juez de Got Talent, que en noviembre cumplirá 46 años, ha querido dejar constancia de su pasión desmedida por al influencer de 24 años con un poema que recuerda, quizá intencionadamente, a los que su esposa sacó en su propio poemario, Piel de letra.

"Basta ver el reflejo/ de tus ojos en mis gafas,/ como se lleva el frío,/ para entender/ que el corazón no miente,/ que afortunadamente/ me haces bien/ me haces bien/ me haces bien", es la transcripción literal de la pequeña composición que le ha dedicado a Escanes el también escritor.

A casi 113.000 de los algo más de millón de seguidores de Mejide (casi 1.285.000) les ha gustado la publicación, que ha recibido los comentarios de varios compañeros de profesión y amistades de la televisión, como Toñi Moreno o Cristina Cifuentes.

Pero, por supuesto, lo más esperado era la respuesta de Escanes, que también ha querido dedicar unas palabras de amor que, aunque contenidas, acentuasen todo lo que su marido significa para ella. "Te quiero de mil modos", ha dicho la instagrammer.